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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۷:۴۹

داعش دانشگاه «موصل» عراق را تخریب و به سنگر تبدیل کرد

داعش دانشگاه «موصل» عراق را تخریب و به سنگر تبدیل کرد

پیشروی نیروهای عراقی در استان نینوا موجب نگرانی گسترده سرکردگان داعش شده است؛ به گونه‌ای که آنها در تازه‌ترین اقدام دفاعی، دانشگاه موصل را به سنگر تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، یک مقام عراقی گفت که داعش برای ایجاد مواضع دفاعی در دانشگاه موصل بخش های وسیعی از ساختمان اصلی آن را با بلدوزر ویران کرد.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز عملیات آزادسازی موصل در ۲۶ مهرماه امسال تاکنون، صدها کیلومتر زمین و ده ها روستا و شهر از جمله نمرود در استان نینوا و اطراف موصل از دست تروریست‌های داعش آزاد شده است.

با آزاد سازی گسترده مناطق مختلف اطراف موصل روند بازگشت ساکنان این شهرها به خانه هایشان آغاز شده و نیروهای ارتش، حشد الشعبی و پیمشرگه ساکنان این مناطق را در رسیدن به خانه های خود کمک می کنند.

کد مطلب 3839836

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