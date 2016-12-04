تیم فوتسال آتلیه طهران قم برابر نماینده قائم شهر به تساوی رسید

علی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال آتلیه طهران قم در هفته‌ی اول رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال کشور در نخستین گام شنبه شب به مصاف منصف قائمشهر رفت و با کسب یک امتیاز و کسب نتیجه‌ی تساوی ۲ بر ۲ کار خود را آغاز کرد.



وی افزود: تیم منصف قائمشهر که امسال با خرید امتیاز در لیگ دسته اول حضور یافته بودبا خرید چند باریکن لیگ برتری و استقبال پر شور هواداران قائمشهری امسال از مدعیان صعود به لیگ برتر به حساب می‌آید.



سرپرست تیم فوتسال آتلیه طهران قم گفت: بازی در حالی آغاز شد که در ابتدا هر دو تیم برتری نسبی به یکدیگر نداشتند ولی در ادامه آتلیه طهران بهتر کار کرد و چند موقعیت به‌ویژه یک موقعیت مسلم گلزنی را هدر داد و در حالی که ۱۰ دقیقه از زمان بازی گذشته بود تیم قائمشهری دست به پاور پلی زد و در نهایت روی همین کار در دقیقه ۱۴ به گل اول رسید.



مسعودی بیان داشت: در ادامه حاجی منصف بر پاور پلی اصرار ورزید ولی دفاع منطقی بازیکن آتلیه و استفاده سعید قلندری از یک فرصت بازی را به تساوی کشاند و بازی در نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید و در نیمه دوم دقیقه ۲۸ بازی ایمان احمدی گل دوم را وارد دروازه آتلیه قم کرد.



وی عنوان کرد: در ادامه آتلیه که نمی‌خواست بازنده این دیدار باشد بر حملات خود افزود و در دقیقه ۳۳ بازی دست به پاور پلی زد ود دقیقه ۳۶ باز هم سعید قلندری با یک شوت سنگین گل دوم آتلیه را وارد دوازه منصف کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.



سرپرست تیم فوتسال آتلیه طهران قم تصریح کرد: بدین ترتیب شاگردان وحید غیاثی یک امتیاز ارزشمند از این بازی دشت کردند تا در ادامه و در راه صعود به لیگ برتر توشه‌ی راهشان باشد در حالی که نماینده قم از هفته دوم لیگ دسته یک کشور جمعه هفته جاری در سالن شهید حیدریان قم از ساعت ۱۶ به مصاف پاس تهران می‌رود.

مسعودی افزود: ترکیب ۱۲ نفره تیم آتلیه در این بازی را محمد دهقان، میثم مولایی، محسن بخشی، محسن رفیعی، حسین امینی، محمد قدیمی، سعید قلندری، سید علی حسینی، محمد رمضانی محمد هاتفی علی ابراهیم بیگی و مهدی کبیری تشکیل دادند و سرمربی تیم وحید غیاثی، فرید نقشبند کمک مربی و علی مسعودی سرپرست تیم آتلیه در این بازی بودند.