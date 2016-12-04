حمایت قاهره از حفظ تمامیت ارضی سوریه/لزوم حل و فصل سیاسی بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «أحمد أبوزید» سخنگوی وزارت خارجه مصر در سخنانی اعلام کرد که «سامح شکری» وزیر خارجه این کشور در جریان سفر به ایالات متحده آمریکا در جریان یک سخنرانی به تشریح برخی اصول سیاست خارجی دولت مصر پرداخت.

بر اساس این گزارش، به گفته سخنگوی وزارت خارجه مصر، سامح شکری در جریان این سخنرانی بر حمایت قاهره از حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده است. وی همچنین خواستار حل و فصل سیاسی بحران سوریه شده است.

طبق اعلام سخنگوی وزارت خارجه مصر، سامح شکری در خصوص لیبی نیز خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی جدید شده که در آن احزاب و جریان های مختلف نقش بیشتری ایفا می کنند.