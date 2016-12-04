  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۳

سامح شکری تأکید کرد؛

حمایت قاهره از حفظ تمامیت ارضی سوریه/لزوم حل و فصل سیاسی بحران

حمایت قاهره از حفظ تمامیت ارضی سوریه/لزوم حل و فصل سیاسی بحران

سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که «سامح شکری» وزیر خارجه این کشور در جریان یک سخنرانی در ایالات متحده آمریکا بر حمایت قاهره از حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «أحمد أبوزید» سخنگوی وزارت خارجه مصر در سخنانی اعلام کرد که «سامح شکری» وزیر خارجه این کشور در جریان سفر به ایالات متحده آمریکا در جریان یک سخنرانی به تشریح برخی اصول سیاست خارجی دولت مصر پرداخت.

بر اساس این گزارش، به گفته سخنگوی وزارت خارجه مصر، سامح شکری در جریان این سخنرانی بر حمایت قاهره از حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده است. وی همچنین خواستار حل و فصل سیاسی بحران سوریه شده است.

طبق اعلام سخنگوی وزارت خارجه مصر، سامح شکری در خصوص لیبی نیز خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی جدید شده که در آن احزاب و جریان های مختلف نقش بیشتری ایفا می کنند.

کد مطلب 3839840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها