۸ کارگاه آموزشی سلامت محور در محلات قزوین برگزار شد

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کارگاه های آموزشی در مساجد و مدارس محلات باغ نشاط، انصاری، مجاهد، هادی آباد، دادگستری، مینودر، شیخ آباد و امام زاده علی (ع) در حال برگزاری است.

وی افزود: موضوعات این کارگاهای آموزشی شامل خود آگاهی و همدلی، آیین همسر داری دیابت، کنترل خشم، تغذیه سالم و تغذیه در میانسالی است است که در راستای آگاهی بخشی به خانواده ها برگزار شده است.

وزیری نژاد ارتقای سطح سلامت شهروندان و آشنایی شهروندان با سبک زندگی سالم را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه‌های آموزشی ذکر کرد و افزود: به طور قطع برگزاری این کارگاه های آموزشی تاثیر بسزایی در افزایش مهارت های زندگی خانواده ها دارد.

وزیری نژاد با بیان اینکه آموزش یکی از راهکارهای اصلی افزایش توانایی و مهارت خانواده‌ها در امر پیشگیری است، افزود: برگزاری کارگاه‌هایی سلامت محور در محلات ۱۴ گانه قزوین و مراکز فرهنگی در دستور سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفت که امیدواریم این اقدام گامی موثر در بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.