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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۰

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین:

۸ کارگاه آموزشی سلامت محور در محلات قزوین برگزار شد

۸ کارگاه آموزشی سلامت محور در محلات قزوین برگزار شد

قزوین- مدیرعامل سارمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین گفت: هشت کارگاه آموزشی سلامت محور با هدف ارتقای سطح دانش مهارت زندگی شهروندان در محلات مختلف قزوین از چهارم تا ۲۲ آذر ماه برگزار می شود.

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کارگاه های آموزشی در مساجد و مدارس محلات باغ نشاط، انصاری، مجاهد، هادی آباد، دادگستری، مینودر، شیخ آباد و امام زاده علی (ع) در حال برگزاری است.

وی افزود: موضوعات این کارگاهای آموزشی شامل خود آگاهی و همدلی، آیین همسر داری دیابت، کنترل خشم، تغذیه سالم و تغذیه در میانسالی است است که در راستای آگاهی بخشی به خانواده ها برگزار شده است.

وزیری نژاد ارتقای سطح سلامت شهروندان و آشنایی شهروندان با سبک زندگی سالم را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه‌های آموزشی ذکر کرد و افزود: به طور قطع برگزاری این کارگاه های آموزشی تاثیر بسزایی در افزایش مهارت های زندگی خانواده ها دارد.

وزیری نژاد با بیان اینکه آموزش یکی از راهکارهای اصلی افزایش توانایی و مهارت خانواده‌ها در امر پیشگیری است، افزود: برگزاری کارگاه‌هایی سلامت محور در محلات ۱۴ گانه قزوین و مراکز فرهنگی در دستور سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفت که امیدواریم این اقدام گامی موثر در بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.

کد مطلب 3839842

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