تیم فوتبال صبای قم برابر هفت ستاره ارومیه به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور شنبه شب به پایان رسید و تیم فوتبال امید صبای قم توانست در ادامه نتایج درخشان خود صاحب چهارمین پیروزی متوالی شده و در صدر جدول باقی بماند.



تیم فوتبال امید صبای قم در هفته چهارم در ورزشگاه شهید حیدریان قم پذیرای تیم هفت ستاره ارومیه بود که در نهایت موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد و با کسب این برد در جدول رده بندی ۱۲ امتیازی شود.



در این بازی صبا در نیمه نخست توانست با گل سینا قلیان از حریف خود پیش بیفتد و در ادامه پیش از پایان این نیمه، توسط امیر رضا یزدانی به گل دوم خود نیز برسد و با برتری ۲ بر صفر میدان را در نیمه اول ترک کند.



در نیمه دوم صبا توانست برتری خود را حفظ کند البته در این نیمه تیم هفت ستاره ارومیه یکی از گل‌های خورده را جبران کرد و امیر رضا یزدانی برای دومین برای صبا گلزنی کرد تا در نهایت این مسابقه با برتری ۳ بر یک صبای قم به پایان برسد.



صبا با این پیروزی به روند پیروزی‌های پی در پی خود ادامه داد اما رکورد کلین شیت این تیم با دریافت گل از حریف شکسته شد و صبا نتوانست پس از ۳ بازی، بسته نگهداشتن دروازه خود این رکورد را تداوم بخشد.



مسابقه بعدی تیم امید صبای قم در مازندران برگزار می‌شود و این تیم راهی بابل می‌شود تا روز جمعه ۱۹ آذر در این شهر برابر خونه به خونه مازندران قرار بگیرد. صبا پیش از پیروزی بر نماینده آذربایجان غربی، برابر تیم‌های سپاهان اصفهان، نفت اهواز و مس کرمان پیروز شده بود.