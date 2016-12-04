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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۱

مصاحبه‌هایی که گران تمام می‌شود؛

درخواست دسته جمعی استقلالی‌ها از وزیر؛ «زمانی» نباشد!

درخواست دسته جمعی استقلالی‌ها از وزیر؛ «زمانی» نباشد!

مصاحبه‌های عضو هیات مدیره باشگاه استقلال به خصوص در حوزه فنی برای اعضای تیم استقلال و به خصوص مردان کادر فنی این باشگاه خوشایند نبوده و واکنش سایر اعضای باشگاه را در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانی یکی از اعضای هیات مدیره استقلال در روزهایی که سایر اعضای هیات مدیره این باشگاه -به درستی- سکوت کرده و از انجام مصاحبه پرهیز می‌کنند، یک تنه از سوی هیات مدیره تن به مصاحبه می‌دهد و جالب اینجاست که اغلب مصاحبه‌های وی نه در حوزه مدیریت، بلکه در حوزه فنی انجام می‌شود.

این موضوع به هیچ وجه به مذاق کادر فنی و حتی مدیرعامل باشگاه استقلال خوش نیامده و استقلالی‌ها از مصاحبه‌های عضو هیات مدیره خود راضی نیستند. به خصوص از آخرین مصاحبه زمانی که در آن عنوان داشته بود: «شوک من به استقلال جواب داد». استقلالی‌ها معتقدند که کارهای فنی، تمرینات و تمهیدات آنها با این مصاحبه عضو هیات مدیره زیر سئوال رفته است.

حال بسیاری از اعضای باشگاه استقلال در نظر دارند در واکنش به مصاحبه‌های -به خصوص در حوزه فنی- حسن زمانی، به صورت دسته جمعی از وزیر ورزش درخواست کنند تا در تغییراتی که قرار است در هیات مدیره استقلال ایجاد شود، وی در ترکیب جدید و آینده این هیات مدیره حضور نداشته باشد.

کد مطلب 3839845

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