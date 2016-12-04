به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانی یکی از اعضای هیات مدیره استقلال در روزهایی که سایر اعضای هیات مدیره این باشگاه -به درستی- سکوت کرده و از انجام مصاحبه پرهیز میکنند، یک تنه از سوی هیات مدیره تن به مصاحبه میدهد و جالب اینجاست که اغلب مصاحبههای وی نه در حوزه مدیریت، بلکه در حوزه فنی انجام میشود.
این موضوع به هیچ وجه به مذاق کادر فنی و حتی مدیرعامل باشگاه استقلال خوش نیامده و استقلالیها از مصاحبههای عضو هیات مدیره خود راضی نیستند. به خصوص از آخرین مصاحبه زمانی که در آن عنوان داشته بود: «شوک من به استقلال جواب داد». استقلالیها معتقدند که کارهای فنی، تمرینات و تمهیدات آنها با این مصاحبه عضو هیات مدیره زیر سئوال رفته است.
حال بسیاری از اعضای باشگاه استقلال در نظر دارند در واکنش به مصاحبههای -به خصوص در حوزه فنی- حسن زمانی، به صورت دسته جمعی از وزیر ورزش درخواست کنند تا در تغییراتی که قرار است در هیات مدیره استقلال ایجاد شود، وی در ترکیب جدید و آینده این هیات مدیره حضور نداشته باشد.
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