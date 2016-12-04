آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی در شادگان

حسن مزبانی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات ساحل سازی در این شهر در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی پارک‌ها افزود: از مهمترین موارد پارک مرحوم سید محمود که میزبان پیکر پاک شاعر فرامرزی استان، مرحوم ملافاضل سکرانی نیز هست، به دلیل عدم استفاده از خاک خوب و مطلوب، عدم وجود زهکش، فضای سبز آن نیز غیراصولی و ناقص صورت گرفته و آب خام برای آبیاری نیز ندارد.

شهردار شادگان در ادامه با تاکید بر انجام عملیات ساحل سازی در شادگان خاطرنشان کرد: ساحل سازی رودخانه از طرف پل ارتش تا پل امام و از طرف پل تربیت بدنی نیز در کمیته برنامه برنامه ریزی مطرح و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای انجام آن پیشنهاد و تصویب شد.

مزبانی پور اضافه کرد: در زمینه حفظ و نگهداری در آوردهای شهرداری به ویژه تابلوهای نامگذاری معابر به خصوص مهابری که با نام شهدا مزین شده‌اند به فرهنگ سازی گسترده نیازمندیم و با این وجود به زودی تابلوهای جدید نامگذاری خیابان‌ها نصب و تابلوهای فرسوده اصلاح می‌شوند.

وی ادامه داد: پارک خانواده در خیابان استقلال مراحل مطالعات و طراحی را سپری کرده و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای آن پیشنهاد شده است، همچنین سعی می‌شود که اصلاح و توسعه شبکه معابر شهری، از منبع ماده ۱۸۰ انجام گیرد چرا که از سال ۹۳ و ۹۴ هیچ گونه مبلغی تخصیص و پرداخت نشده است.

شهردار شادگان در خصوص پارک شهر و دغدغه شهروندان در این زمینه، اعلام کرد: از درآمدهای جاری تا پایان سال مبلغی حدود ۳۵۰ میلیون تومان در نظر خواهیم گرفت، برخی از اسباب بازی‌ها حذف و برخی وسایل اضافه خواهد شد و همچنین در قسمتی از پارک، از نظر فضای سبز و مهندسی محیطی آن طراحی جدیدی خواهیم داشت.

مزبانی پور بیان کرد: در محل بازارچه کنونی یک «سیتی سنتر» اداری تجاری و یک پارکینگ در نظر گرفته شده و طی مطالعات صورت گرفته حدود ۵۵ میلیارد ریال تخصیص خواهد یافت که قسمتی از مبلغ مذکور را از طریق اخذ وام بانکی تامین خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: برای روشنایی قسمتی از خیابان بهبهانی نیا، ورودی از طرف ماهشهر نیز مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان تخصیص یافته و تعداد ۸۶ تابلوی علایم ترافیکی از جمله سرعتگاه‌ها و علایم هشدار دهنده خریداری و بزودی نصب خواهند شد.

شهردار شادگان در پایان با اشاره به این نکته که بدهی مجسمه ابن سکیت دورقی به زودی پرداخت می‌شود، عنوان کرد: از منبع مالیات بر ارزش افزوده، بدهی سه ساله مجسمه ابن سکیت پرداخت و این مجسمه در ورودی شهر از طرف ماهشهر نصب خواهد شد. همچنین سه مجموعه پلی اتیلن جدید بازی، یک استخر توپ، ترامبولین و سرسره بادی نیز برای مجموعه بهبهانی‌نیا در نظر گرفته شده است.