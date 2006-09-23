دانشجويان كارشناسي ارشد مشكلي براي ثبت نام نخواهد داشت / تمامي دانشجويان با رعايت قوانين حق حضور در تشكل هاي دانشجويي را دارند / دانشجوي سه ستاره وجود خارجي ندارد

دكتر نوربخش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: اعلام نتايج آزمون كارشناسي ارشد امسال همانند سال هاي گذشته با يك يا دو ستاره همراه بود ولي متاسفانه برخي مطبوعات و سايت هاي اينترنتي اين قضيه را مرتبط با مسائل سياسي دانشجويان در دوره كارشناسي دانستند و حتي برخي موارد عنوان كردند دانشجوياني سه ستاره هستند كه كذب محض است.

وي به دو ستاره ها اشاره كرد و گفت: از ميان 27 هزار داوطلب پذيرفته شده تنها 54 داوطلب پرونده هاي ناقصي داشتند و يا استعلام وضعيت آنها از سوي كميته هاي انضباطي يا ساير مراجع ذي ربط در زمان اعلام نتايج دريافت نشده بود. با توجه به اينكه سازمان سنجش مجبور بود نتايج را 16 شهريور ماه اعلام كند در كنار اسم آنها دو ستاره درج شد كه اين ستاره ها علامت نقص در پرونده است. اعلام هم كرديم كه اين افراد قبول علمي هستند تنها پرونده هاي آنها ناقص است و تا مهر ماه پرونده آنها نيز تكميل مي شود.

نوربخش گفت: 46 پرونده از اين 54 پرونده رفع نقص شده است و اين موضوع به اطلاع داوطلبان نيز رسيده و از آنها ثبت نام به عمل آمده است. در مورد 8 دانشجوي ديگر نيز تا دو هفته آينده پرونده ها تكميل خواهد شد.

وي اضافه كرد: به اين ترتيب اكثر پرونده هاي دانشجوياني كه با يك يا دو ستاره مشخص شده بودند رفع نقص شده است. معدود پرونده هاي باقي مانده نيز طي روزهاي آتي رفع نقص مي شوند. بنابراين تاكيد مي كنم هيچ مشكلي براي ثبت نام داوطلبان وجود نخواهد داشت.

رئيس دبيرخانه هيئت مركزي گزينش استاد و دانشجو در ادامه افزود: يك ستاره يا دو ستاره بودن به هيچ عنوان ارتباطي با مسائل سياسي ندارد اما متاسفانه برخي مطبوعات، سايت ها و خبرگزاري ها به آن دامن زدند و اعلام كرده اند كه اين دانشجويان در گزينش رد شده و ثبت نام نمي شوند كه اين كذب محض است.