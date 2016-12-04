نمایشگاهی از آثار توانمندی های معلولان درسنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج شنبه شب در آیین گشایش این نمایشگاه که شامگاه شنبه برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه روز ۱۲ آذر بعنوان روز جهانی معلولین نامگذاری شده شهرداری با همکاری اداره کل بهزیستی اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار و توانمندیهای معلولین کرده است.

سر کوت نجفی هدف از برپایی این نمایشگاه را شناساندن استعداد و توانمندی های معلولان و کم توانان ذهنی وهمچنین شکوفایی استعداد و تقویت روحیه این قشر ذکرکرد.

وی با اشاره به اینکه آثاراین نمایشگاه در زمینه های نقاشی، صنایع دستی و تزیینات منزل است، اظهارداشت: این نمایشگاه با مشارکت ۱۰ انجمن جسمی حرکتی، ضایع نخاعی، مرکز آرتیما، مرکز گل نرگس، مرکز کانیا، مدرسه استثتایی نوآوران، مدرسه گلها، مرکز ثمر، انجمن نابینایان وموسسه رعد برپا شده است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه صبح از ساعت ۹ الی ۱۲ و بعداز ظهرها هم از ساعت ۱۵ الی ۱۸ عصر و تا ۱۸ آذر ماه سالجاری دایر است.

نجفی ضمن تاکید بر ظرفیت بالای هنری این افراد ادامه داد: ارج نهادن به توانمندی معلولین عامل افزایش انگیزه این هنرمندان است و باید زمینه تقویت آن را فراهم کنیم.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت نمایش آثار معلولان بر روحیه آنها بیان کرد: معلولیت جسمی افراد نمی تواند مانع فعالیت های اجتماعی شان باشد.

معاون فرهنگی وامور اجتماعی شهرداری سنندج با بیان اینکه آثار عرضه شده در این نمایشگاه قابلیت فروش را هم دارد گفت: در راستای حمایت و دلگرمی این قشر از جامعه ضمن بازدید از این نمایشگاه می توانند آثار عرضه شده را نیز خریداری کنند.