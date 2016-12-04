برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی شادگان در هفته وحدت

نعمت الله آلبوغبیش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هماهنگی به عمل آمده این مراسم به صورت زنده از صدا و سیمای خوزستان پخش خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم روز ملی شهرستان شادگان گفت: در این مراسم ضمن گرامیداشت شخصیت ابن سکیت دورقی اندیشمند و ادیب عصر متوکل عباسی به عنوان یکی از افتخارات بزرگ شهرستان و تقدیر و تشکر از این شخصیت بزرگ، دیگر شخصیت ها و مفاخر علمی، دینی و مذهبی شهرستان شادگان برای نسل امروز و فردا معرفی می شوند.

معاون فرماندار شادگان خاطرنشان کرد: از دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول (مصادف با بیست و دوم تا بیست و هفتم آذرماه) به دستور امام راحل و به منظور اتحاد هر چه بیشتر و بهتر مذاهب اسلامی، به نام هفته وحدت نامگذاری شده است.

آلبوغبیش یادآور شد: مراسم روز ملی این شهرستان و تجلیل و تکریم از شخصیت ابن سکیت دورقی و دیگر مفاخر و بزرگان شادگان در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، روز ملی شهرستان شادگان یکم آبان ماه است اما امسال به دلیل مصادف شدن با ماه محرم، ستاد مربوطه در شهرستان تصمیم گرفت که بیستم یا بیست و دوم آذرماه جاری این بزرگداشت را برگزار کند.