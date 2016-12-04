۲۱ فیلم تولیدی حوزه هنری کردستان راهی جشنواره رویش شدند

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کردستان در حوزه فیلم کوتاه دارای استعدادهای خوبی است و در همین راستا حوزه هنری یکی از برنامه های اصلی خود را در راستای حمایت از فیلم کوتاه قرار داده است.

وی با اشاره به برگزاری دوره های پیشین جشنواره رویش و استقبال بسیار خوب فیلمسازان کشور از این جشنواره، گفت: هدف جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش شناخت قابلیت سینمای دینی در ابعاد ملی است تا بستری مناسب جهت معرفی فیلمسازانی باشد.

وی با اشاره به دیگر اولویت های جشنواره رویش گفت: آثاری که مفهوم دین، اخلاق، امید و نجابت و سبک زندگی ایرانی اسلامی را ترویج می کند و نیز عرصه‌ای برای پدید آوردن انگیزه و امید در فیلمسازان جوان و آینده‌سازان سینمای حرفه‌ای ایران را فراهم آورده اند در اولویت حضور در این جشنواره قرار دارند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ازجشنواره رویش به عنوان جشنواره مطرح وشناسنامه دار کشورنام برد و گفت: دیدگاه غیر شعاری جشنواره، تدوام و توجه ویژه به انتخاب شایستگان عرصه فیلم کوتاه دینی وحضور چهره های برجسته سینمایی و صاحب نظران حوزه مسائل دینی از ویژگی های مهم جشنواره رویش می باشد.

مرادی با تأکید بر حمایت از فیلمسازان استان کردستان که در دوره های گذشته جشنواره موفق به کسب رتبه شده اند، گفت: یکی از رسالتها و اهداف حوزه هنری در جشنواره رویش شناسایی استعداد ها و حمایت از آنان در ساخت و تولید فیلم های ارزشمند و تأثیر گزار می باشد که تمامی تلاش دست اندرکاران حوزه هنری کشور در این راستا می باشد.

وی با اشاره به حمایت های صورت گرفته وموفقیت های متعدد فیلمسازان استان کردستان در عرصه های ملی وبین المللی به استعداد بالای جوانان استان اشاره کرد وگفت: خوشبختانه با توجه به حمایت های ارزنده استاندار کردستان از فیلمسازان استان در جهت تولید آثار ارزشی و همچنین تلاشهای صورت گرفته در واحد هنرهای تصویری و نظارت کامل شورای نظارت وارزشیابی آثار سینمایی این واحد توانسته است در تولید آثار ارزشمند سینمایی موفق عمل نموده و در جشنواره های داخلی و خارجی موفقیت های ارزنده ای را نیز کسب نماید.

وی فیلم های «پیگه» به کارگردانی ماشاء الله محمدی، «عروس باران» به کارگردانی آکو زندکریمی، «نُت هشتم» به کارگردانی آذر منصوری، «پروانه ها» به کارگردانی عدنان زندی، «جا برای نفس تنگ است» به کارگردانی سینا ایوبی، «استعداد شما چیست» به کارگردانی برزان رستمی، «ساختمان شماره ۱۳» به کارگردانی امیر غلامی، «ماهی وگل» به کارگردانی زانیار طهماسبی، فیلم های «پوش کشی» و «لانک» به کارگردانی زانیار لطفی، «چراغ قرمز» به کارگردانی نوید زارع، «خانه سفید» به کارگردانی مادح مفاخری، «وه زبان» به کارگردانی پرویز رستمی، «نارنجی» به کارگردانی آرمان محمدی، «جی ژوان» به کارگردانی اشکان ساعد پناه، «اندک جایی برای زیستن» به کارگردانی مشترک زانیار لطفی و هیرش آرمند، فیلم های «برگ های پاییزی»، «ماهی» و «مردی که یادش می رفت نفس بکشد» به کارگردانی سامان حسین پور و فیلم های «رویای ناتمام» و «هوای دو نفره» به کارگردانی ناصر نیک بخت ۲۱ اثر ارسالی از تولیدات حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان به دوره دهم جشنواره سراسری رویش می باشند.

مرادی افزود: دیگر فیلمسازان استان کردستان نیز حضور پررنگی در این دوره از جشنواره را داشته اند که حضور ۲۱ فیلم اثر دیگر در این جشنواره تا کنون بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره مجموع آثار ارسالی استان کردستان را به ۴۲ فیلم رسانده است.

جشنواره رویش در دوبخش ملی و جوانه های رویش به مدت سه روز از ۲۷ تا ۳۰ دی ماه در مشهد همراه با برگزاری کارگاه های تخصصی، نشست های تخصصی در حوزه مربوط به فیلم دینی، و بخش های جنبی دیگر برگزار می گردد.