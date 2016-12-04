نخستین رودخانه آلوده جهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه وجود رودخانه های آلوده به ترکیبات مختلف صنعتی در سراسر جهان پدیده ای چندان عجیب نیست اما حالا گروهی از دانشمندان از کشف نخستین روخانه آلوده جهان خبر می دهند. به باور آنها این رودخانه حدود ۷ هزار سال پیش آلوده شده است.

این رودخانه که بقایای آن در جنوب اردن کشف شده به شدت مورد توجه دانشمندان کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. پروفسور راسل ادمز از دانشگاه واترلو هدایت تیمی بین المللی از دانشمندان را در بررسی این رودخانه و آلودگی های آن برعهده دارد.

تحقیقات دقیق این دانشمندان نشان می دهد که این رودخانه آلوده به رسوبات ناشی از احتراق مس بوده است.

بقایای مربوط به آلوده بودن این رودخانه به ترکیبات مس مربوط به دوران پیش از عصر برنز بوده و همین نکته بر جذابیت کشف اخیر دانشمندان افزوده است.

جزئیات این کشف مهم که در Science of the Total Environment منتشر شده از یک نقطه عطف مهم در تاریخ حکایت دارد که طی آن بشر از تولید ابزار مورد نیاز از سنگ به فلز روی آورده بود.

این دوره که به آن «عصر مس» گفته می شود در واقع یک دوره انتقالی میان عصر حجر و آغاز عصر برنز است.