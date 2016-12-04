ورود روحانی به صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور وارد صحن علنی مجلس شد.

بر اساس قانون، رئیس‌جمهور باید در ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه را برای بررسی به مجلس ارائه کند.

حسن روحانی چند روز پیش با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرده بود که در این بودجه، چهار اولویت دیده شده که جزو برنامه دولت در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرده بود که اولویت در زمینه آب، فاضلاب، محیط‌زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده شده است که بنا است برای آن، ده هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد.