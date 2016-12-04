پایداری نظام اسلامی نیازمند حفظ وحدت میان شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی صبح امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی با امامان جمعه شهرستان قروه با بیان اینکه این شهرستان دارای حساسیت ویژه ای است به گونه ای که نمونه بارز حفظ وحدت در جامعه می باشد، اظهار داشت: آنچه مهم است حضور شیعه و سنی در این شهرستان برای دفاع از میهن اسلامی در عرصه های مختلف است و همین عامل تقویت وحدت در پیشرفت و آبادانی کشور می باشد.

به گفته وی امروزه مردم همه مسئولان را به عنوان کارگزاران نظام می شناسند لذا هرگونه کوتاهی ضربه به بنیان این نظام است.

کولانی مهم ترین هدف مسئولان را حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی، پیشبرد اهداف و جمع کردن یار در این نظام دانست و افزود: حفظ فضای آرامش و امید در جامعه مسئله دیگری است که نیاز به تقویت و پایداری دارد که این مهم با بینش خاص مسئولان امکان پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هر کسی که قصد تفرقه و تضعیف میان شیعه و سنی داشته باشد دلسوز نظام و اسلام نیست، تصریح کرد: این نظام ساختار سیاسی متفاوتی از شرق و غرب در دنیا را بنیان نهاد به طوری که تمامی معادلات سیاسی دنیا را به هم زد و یک تعریف جدیدی از دموکراسی را به وجود آورد و همین وحدت میان شیعه و سنی نقطه عطف در این دموکراسی است.

کولانی هدف اصلی دولت را حفظ و تقویت نظام دانست و در همین زمینه بر استفاده از تمامی ظرفیت ها برای پیشرفت و آبادانی شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، عنوان کرد: در آستانه انتخابات باید فضای امید و آرامش در جامعه حفظ شود و برای پیشرفت شهرستان به دنبال وحدت شیعه و سنی در جامعه باشیم و جلوی افراطی گری ها را گرفته و در راستای حفظ و تقویت نظام حرکت کرد.