کرمانشاه به دور دوم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور صعود کرد

عزت‌الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ادامه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور که به میزبانی مشهد مقدس در حال برگزاری است تیم کرمانشاه در دومین بازی خود با نتیجه ۳ بر صفر موفق شد از سد چهارمحال بختیاری عبور کند.

وی افزود: گیم اول این مسابقات با نتیجه ۲۵ بر ۲۳، گیم دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۸، گیم سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ بسود کرمانشاه خاتمه یافت.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه گفت: با این دو پیروزی تیم کرمانشاه به دور دوم مسابقات صعود کرد.

وی بیان کرد: در این دوره از مسابقات کشوری والیبال نشسته ۳۰ تیم از ۳۰ استان کشور حضور دارند و تنها تیم غایب کردستان است و مسابقات تا روز چهارشنبه ادامه دارد.