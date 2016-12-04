حل معمای ابتلا به پارکینسون در روده

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پاپیولارساینس، به طور کلی بسیاری از بیماران مبتلا به پارکینسون نشانه هایی از بروز ناراحتی هایی در سیستم گوارشی خود بروز می دهند. از جمله این عوارض می توان به یبوست اشاره کرد.

تا پیش از این تحقیقات زیادی در زمینه تشخیص و درمان پارکینسون صورت گرفته که تقریبا در تمامی آنها تمرکز بر مغز بوده و حالا خبر می رسد که گروهی از دانشمندان به قسمتهای پایین تر بدن و سیستم گوارشی رفته اند تا نگاهی جدید و امیدوارکننده به تشخیص و درمان این بیماری لاعلاج مغزی داشته باشند.

این مطالعه که جزئیات آن در ژورنال معتبر پزشکی Cell منتشر شده توسط گروهی از دانشمندان انستیتو فناوری کلتک صورت گرفته است.

بر پایه این مطالعه، تغییراتی در نوع و تعداد میکروبهای موجود در روده یک فرد می تواند نشانگر بسیار خوبی برای دانشمندان در تشخیص بروز پارکینسون و میزان پیشرفت آن در نظر گرفته شود.

این تحقیقات بر روی موشهای آزمایشگاهی صورت گرفته و دانشمندان امیدوارند که بتوانند آن را بر روی نمونه های انسانی نیز مورد بررسی قرار دهند.

آنها در نظر دارند که تجمع متنوع میکروبهای موجود در روده را به دقت مورد کنکاش قرار دهند تا دریابند کدام یک در ابتلا و پیشرفته پارکینسون نقش اساسی را ایفا می کنند.