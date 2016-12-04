به گزارش خبرنگار مهر، پس از یک هفته مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور فردا دوشنبه با برگزاری دیدارهای هفته ششم در تهران و سایر شهرستان ها پیگیری می شود. در این هفته از رقابت ها دو دیدار در تهران برگزار می شود که در مهمترین آن دانشگاه آزاد و شهرداری تبریز به مصاف هم می روند. دو تیمی که با یک اختلاف امتیاز رده های دوم و چهارم جدول را در اختیار دارند و منتظر کوچکترین لغزش حریفان برای رسیدن به جایگاه های بالاتر هستند؛ جایگاهی مانند صدر جدول که فعلا در اختیار پتروشیمی است.

پتروشیمی تنها تیم بدون باخت و ۱۰ امتیازی لیگ بسکتبال تا به این هفته از مسابقات است. این تیم در این هفته از رقابت ها میزبان نفت آبادان است؛ قطعا این دیدار مهمترین دیدار این هفته از مسابقات است. هم از این حیث که دو تیم جزو مدعیان این فصل هستند و هم اینکه مدافع قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات هم به حساب می آیند.

اما در این هفته از رقابت های لیگ برتر، تیم های مدعی و بالانشین لیگ برتر در حالی به مصاف هم می روند که تیم های میانه و ته جدولی هم رو در روی هم قرار می گیرند. طوری که تیم های شیمیدر و نیروی زمینی که رده های ششم و هفتم جدول را در اختیار دارند به مصاف هم می روند. شهرداری اراک که با سه پیروزی درست در میانه جدول قرار دارد نیز در کاشان به مصاف شهرداری این شهر می رود که در تلاش برای کسب سومین پیروزی و بالا آمدن از رده هشتم است. تیم های ته جدولی و البته بی شکست شهرداری گرگان و لوله A.S شیراز نیز در این هفته رو در روی هم قرار می گیرند.

برنامه دیدارهای هفته ششم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۵ آذرماه

* پتروشیمی بندرامام - نفت آبادان

* دانشگاه آزاد - شهرداری تبریز

* شهرداری کاشان - شهرداری اراک

* شیمیدر تهران - نیروی زمینی

* لوله A.S شیراز - شهرداری گرگان

ترتیب تیم‌ها در جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال در پایان هفته پنجم به شرح زیر است:

۱- پتروشیمی بندر امام (۵ بازی، ۵ برد، بدون باخت، ۱۰ امتیاز)

۲- دانشگاه آزاد (۵ بازی، ۴ برد، یک باخت، ۹ امتیاز)

۳- پالایش نفت آبادان (۵ بازی، ۴ برد، یک باخت، ۹ امتیاز)

۴- شهرداری تبریز (۵ بازی، ۳ برد، ۲ باخت، ۸ امتیاز)

۵- شهرداری اراک( ۵ بازی، ۳ برد، ۲ باخت، ۸ امتیاز)

۶- شیمیدر تهران (۵ بازی، ۲ برد، ۳ باخت، ۷ امتیاز)

۷- نیروی زمینی (۵ بازی، ۲ برد، ۳ باخت، ۷ امتیاز)

۸- شهرداری کاشان (۵ بازی، ۳ برد، ۲ باخت، ۷ امتیاز)

۹- شهرداری گرگان (۵ بازی، بدون برد، ۵ باخت، ۵ امتیاز)

۱۰- لوله آ.اس شیراز (۵ بازی، بدون برد، ۵ باخت، ۵ امتیاز)