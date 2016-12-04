جلسه هیات امنای موسسه رسانه های تصویری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات امنای موسسه رسانه های تصویری با حضور اعضا در محل موسسه برگزار شد.

در این نشت سید مصطفی ابطحی مدیرعامل موسسه ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های موسسه در عرصه های مختلف از جمله سامانه نمایش درخواستی VOD، پروژه سینمای سیار و نیز پروژه سینما تیکت و حمایت از فیلم های نمایش خانگی را مطرح کرد.

حجت الله ایوبی رییس هیات امنای موسسه رسانه های تصویری در این نشست، با اشاره به اهمیت فعالیت های موسسه رسانه های تصویری از پیگیری و اقدامات مدیریت موسسه در زمینه های مختلف از جمله VOD تقدیر کرد.

علاوه بر حجت الله ایوبی رییس هیات امنای موسسه رسانه های تصویری، بیژن نوباوه، محمدرضا شرف الدین، محمد حیدری، نصرت الله مرادی، سیاوش صادقی تبار و حمید سجادی از دیگر اعضای هیات امنا در این جلسه حضور داشتند.