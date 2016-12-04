امسال ۸۰۰ دانش آموز بهشهری به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی اصغری شنبه شب در حاشیه مراسم بدرقه اعزام ۲۸۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه این شهرستان که به مناطق جنوب اظهار داشت: این کاروان سومین کاروان دانش آموزی اعزامی از بهشهر برای بازدید از مناطق عملیاتی عازم جنوب کشور است

وی افزود: از سه کاروان اعزامی یک کاروان از دانش آموزان دختر شامل ۲۸۰ نفر و مابقی دانش آموزان شامل ۲۳۰ دانش آموز پسر و ۲۸۰ دانش آموز دختر به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی گفت: کاروانی که امشب به مناطق جنوب اعزام شده‌اند ۲۸۰ دختر از دبیرستان‌های دخترانه دوره متوسطه دوم می‌باشند که به مدت سه روز همراه با مدیران و مربیان خود از محل جانفشانی های رزمندگان اسلام بازدید می‌کنند.

اصغری افزود: دانش آموزان علاقمند در این سفرها با ایثار و شهامت رزمندگان در دوران دفاع مقدس از نزدیک آشنا می‌شوند و الگوبرداری از آنان را در زندگی پیاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور به عنوان یک برنامه فرهنگی اثرات بسیار خوبی برای جامعه دارد، گفت: یکی از نیازهای جامعه ما انتقال فرهنگ شهدا و دلاورمردی های مردم به نسل جدید است که آنان بتوانند با گذشته و افتخارات این کشور آشنایی یابند و اردوهای راهیان نور می‌توانند این مساله را به خوبی محقق سازد.

وی افزود: نهادینه کردن ارزش‌های دفاع مقدس در بین جوانان و نوجوانان امروز و افزایش بصیرت در بین آنان از مهم‌ترین وظایف ماست که باید با الگوگیری از سیره شهدا در راستای تحقق منویات رهبری گام برداریم.

قابل ذکر است که در برنامه کاروان راهیان نور شنبه شب ۲۸۰ نفر از دانش آموزان دختر حضور داشتند که با هفت دستگاه اتوبوس به جنوب اعزام شدند تا از مناطق عملیاتی جنوب در محورهای فکه ، شلمچه و مناطق مختلف دیگر بازدید کنند.