۱۵۰۰ تن میگو در هرمزگان صید شد/پایان فصل صید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، مسعود بارانی با بیان اینکه فصل صید میگو در هرمزگان امسال از دهم مهر ماه آغاز شده است گفت:صید میگو هرمزگان باسپری شدن سی و نه روز مفید به پایان رسید.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی و در صید گاه های استان امسال بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ تن میگو صید شد گفت: خوشبختانه مراقبت ها و کنترل های شیلاتی در سال های اخیر جواب داده است و در صید گاه های استان در مجموع شاهد رشد صید میگو نسبت به سال های گذشته بوده ایم.

بارانی افزود: این مهم در حالی رخ داده است که امسال تعداد شناور صیادی نسبت به سال گذشته از ۱۸۳ فروند شناور به ۱۶۴ فروند شناور کاهش یافته که بیانگر حرکت استان از سمت صید به آبزی پروری و مدیریت بهتر صید صیادی در راستای صید و صیادی پایدار است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان تصریح کرد میزان صید میگو امسال را بالغ بر ۳۰۳ تن میگوی ریز،۱۶۹ میگوی گنتگ و بالغ بر یک هزار و ۳۵ تن را میگوی درشت تشکیل داده است.

وی همچنین تعداد صیاد شاغل در فصل صید میگو امسال را بالغ بر یک هزار و ۹۶۰ نفر خواند و افزایش چهار برابری صید در صیدگاههای شرق جزیره هرمز نسبت به سال گذشته را از ویژگی های شاخص فصل صید میگو سال ۹۵ عنوان کرد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان همچنین خاطر نشان شد در فصل صید میگو سال ۹۵ شش واحد عمل آوری با بیش از ۱۸۰ نفر اشتغال زایی در سه شیفت کاری مشغول به تحویل گیری و عمل آوری میگو بودند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه امسال با هماهنگی های انجام شده بین اداره کل شیلات هرمزگان ، دریابانی استان و یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان اقدامات خوبی در راستای مبارزه با صید غیر مجاز در حال انجام است گفت: این جدیت و پیگیری از سوی شیلات هرمزگان بدون شک در راستای صید پایدار و حفظ ذخایر ارزشمند میگوی خلیج فارس برای سال ها و نسل های آینده است.