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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

دلم چندبرابر مربیان برای استقلال می‌سوزد؛

زمانی: در یک صورت از هیات مدیره استقلال استعفا می‌دهم!

زمانی: در یک صورت از هیات مدیره استقلال استعفا می‌دهم!

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با بیان اینکه این تیم در دیدار با تراکتورسازی با نتیجه ۲ بر یک برنده خواهد شد، اعلام کرد در یک صورت حاضر به استعفا از هیات مدیره استقلال است.

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه اعضای هیات مدیره و کادر فنی استقلال از مصاحبه هایش ناراضی هستند و خواهان برکناری وی شده اند، گفت: این مسائل کذب است! ما هیات مدیره یکدست و همدلی داریم. اگر تا الان هم با وجود مشکلات زیاد، کمترین حاشیه برای تیم ایجاد شده است، به خاطر وجود این هیات مدیره است. ما با هم هماهنگ و همسو حرکت می کنیم.

وی افزود: جایی که قرار است از تیم و اعضای کادر فنی حمایت تمام قد کنیم، این کار را انجام داده ایم. وقتی هم که باید ایرادها و انتقادات گفته شود، کوتاهی نمی کنیم. ما رودربایسی را کنار می گذاریم و مشکلات را می گوییم.

عضو هیات مدیره استقلال تاکید کرد: اعضای هیات مدیره و بنده دلمان برای استقلال چندین برابر کادر فنی می سوزد و برای همین حواسمان هست.

زمانی در خصوص اینکه گویا مصاحبه هایش دردسرساز شده است، گفت: من از دوستان خواهش می کنم مصاحبه های قبلی مرا دوباره بخوانند. اگر حتی در یکی از این مصاحبه ها از تیم و سرمربی حمایت تمام قد نباشد، بنده استعفا می دهم و از استقلال می روم. خوشبختانه سابقه تمام مصاحبه ها وجود دارد. ما اگر جایی انتقاد کردیم، سازنده بوده است. شما دیدید که همین انتقاد سازنده بعد از بازی با گسترش فولاد، اثرش را در بازی با صبای قم خودش را نشان داد!

وی در ادامه با اشاره به بازی این هفته استقلال مقابل تراکتورسازی، گفت: تراکتورسازی تیم خوب و ریشه داری است ولی استقلال روز جمعه با یک نتیجه خوب بازی را می برد.

زمانی با بیان اینکه استقلال با نتیجه ۲ بر یک تراکتور را شکست خواهد داد، درباره حواشی و حساسیت های این مسابقه و تقابل امیر قلعه نویی با استقلال و مهدی رحمتی، تاکید کرد: نگران حاشیه ها نیستیم. استقلال تیم بزرگی است که حاشیه ها از نام آن کوچکتر است. ما کادر فنی خوب و بادرایتی داریم و امیدواریم استقلال در این بازی گوشه ای از بزرگی خود را نشان بدهد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پایان درباره اینکه گفته می شود پژمان منتظری و سجاد شهباززاده در نیم فصل به استقلال اضافه خواهند شد، گفت: هیات مدیره باشگاه از منصوریان خواسته است که نظر را درباره جدایی بازیکنان و جذب نفرات جدید اعلام کند. ما هنوز منتظر نظر منصوریان هستیم.

کد مطلب 3839897

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