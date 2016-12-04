توقیف خودرویی با خلافی ۴ میلیون تومان در زنجان

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف خودرو کیا اسپورتیج با خلافی ۴ میلیون و ۳۹۰هزار تومان در شهر زنجان خبر داد و افزود: به علت خلافی زیاد در سیستم اجرائیات، توقیف این خودرو ثبت شده بود.

وی اظهار کرد: این خودرو به علت انجام حرکات نمایشی، سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان توقیف شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت:برابر قانون این خودرو به علت حرکات حادثه ساز ۷۲ ساعت در پار کینگ توقیف می شود و با پرداخت خلافی از پارکینگ ترخیص خواهد شد.

آفریدون تاکید کرد: خودروهایی که خلافی بالای یک میلیون تومان داشته و تخلفات بسیار حادثه ساز داشتند به پارکینگ منتقل می شوند و پلیس مانع ادامه تردد آنها خواهد شد.

وی افزود: هدف پلیس از توقیف خودرو حفظ امنیت جانی مردم است و متاسفانه رانندگان با سرعت بالا اقدام به رانندگی می کنند و علاوه بر جان خود، سلامت و امنیت دیگران را هم به خطر می اندازند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان یادآور شد: رانندگان با دریافت کد رهگیری از سامانه ۱۲۰ خلافی خودرو خود را استعلام کنند.

آفریدون گفت: برابر قانون جدیدماده ۸ رسیدگی به تخلفات رانندگی تردد خودروهای دارای تخلف بالای یک میلیون تومان جریمه ممنوع بوده و در صورت مشاهده، این خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.