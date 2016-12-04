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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۶

محمد جواد ظریف:

ایران برای میانجیگری میان هند و پاکستان آماده‌ است

ایران برای میانجیگری میان هند و پاکستان آماده‌ است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه کنفرانس «قلب آسیا» از آمادگی تهران برای میانجیگری بین هند و پاکستان، در صورت خواست دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس قلب آسیا از آمادگی تهران برای میانجیگری بین هند و پاکستان در راستای کاهش تنش ها بین دو قدرت آسیایی در منطقه خبرداد.

وی تصریح کرد: اگر کمکی از ایران برای هریک از این دو کشور ساخته باشد، ما آماده ایم. ما اعلام داوطلبی (برای میانجی گری بین هند و پاکستان) نمی کنیم اما اگر از ایران خواسته شود، برای کمک آماده ایم زیرا این دو کشور برای ما فوق العاده مهم هستند و با این دو کشور نظرات و دیدگاه های مشترک فراوانی داریم.

ظریف افزود: امیدواریم هند و پاکستان به عنوان دوستان بسیار خوب ایران، به سمت روابطی بهتر و دوستانه تر با یکدیگر گام بردارند.

لازم به ذکر است که کنفرانس قلب آسیا به میزبانی هند و به مدت دور روز در شهر «امرتسر» واقع در ایالت «پنجاب» این کشور در حال برگزاری است، هدف از این کنفرانس تعیین نقشه راه افغانستان و صلح پایدار در این کشور اعلام شده است.

کد مطلب 3839911

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