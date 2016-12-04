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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۳

برای دومین روز متوالی؛

هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت

هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت

مشهد ـ مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: مشهد برای دومین روز متوالی در وضعیت هشدار برای تمامی گروه‌های حساس قرار گرفته است.

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای روز یکشنبه مشهد ۱۰۹ پی.اس.آی است که برای تمامی گروه‌های حساس در وضعیت هشدار تلقی می‌شود.

وی از ۱۶ ایستگاه مورد سنجش کیفیت هوای امروز مشهد تنها شش گروه را سالم عنوان کرد و افزود: ایستگاه کریمی آلوده‌ترین ایستگاه یکشنبه مشهد با عدد شاخص ۱۴۰ پی.اس.آی است که بعد از آن سه ایستگاه خیام شمالی، مفتح و لشکر با عدد شاخص ۱۳۱ پی.اس.آی از دیگر ایستگاه‌های ناسالم امروز مشهد هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: از آن جایی که قرار گرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار برای گروه‌های حساس از جمله زنان باردار، کودکان، سالمندان و کسانی که از بیماری‌های قلبی تنفسی رنج می‌برند خطرناک است، از تمامی این افراد تقاضا می‌شود تنها در شرایط خاص در مکان‌های عمومی حضور پیدا کرده و در صورت لزوم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی ویلا را با عدد شاخص ۶۴ پی.اس.آی سالم ترین منطقه امروز مشهد دانست و ادامه داد: بعد از ویلا، پنج منطقه دیگر روز یکشنبه مشهد در وضعیت سالم قرار دارند که صدف، سجاد، حرم مطهر رضوی، تقی‌آباد و ماشین ابزار از جمله آن شمرده می‌شود.

کد مطلب 3839912

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