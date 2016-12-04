چراغ انجمن های فرهنگی- هنری شفت رو به خاموشی می رود

خبرگزاری مهر-گروه استان ها، مریم اصغری: خرداد ماه ۹۵ بود که گزارشی مبنی بر مشکل کمبود فضای کتابخانه ای شهرستان شفت در خبرگزاری مهر منتشر و در آن به این موضوع اشاره شد که این نهاد چندسالی است مهمان فضای اداری مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت است.

موضوعی که علاوه برایجاد مشکلاتی برای کتابخانه سبب اختلال در برخی از فعالیت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت نیز شده و به دلیل این کمبود فضا، انجمن های فرهنگی هنری این شهرستان نتوانسته اند آنگونه که باید به فعالیت بپردازنند.

این کمبود فضا باعث شده تا انجمن های فرهنگی و هنری شهرستان فضایی برای دایر کردن جلسات ماهیانه خود نداشته و به همین دلیل نیز بسیاری از رشته های هنری در شفت فاقد انجمن بوده و هنرمندان و علاقه مندان به این رشته ها مجبورند برای ادامه فعالیت خود به مرکز استان و یا حتی شهرستان های همجوار بروند.

کمبود فضایی که سبب نادیده گرفتن پتانسیل ها شد

به اذعان بسیاری از شهروندان شفتی پتانسیل و ظرفیت های خوبی در حوزه هنری و فرهنگی شهرستان وجود دارد و در گذشته نیز هنرمندان صاحب نام و موفقی همانند «ناصر عاشوری» در تئاتر، «سعید جعفرزاده احمد سرگورابی» با تخلص «پرواز همای» و یا حتی اساتیدی در رشته های شعر و خوشنویسی به جامعه ملی و بین المللی معرفی کرده است. ولی امروز همین کمبود موجب شده تا فضای مناسب وکافی برای آموزش و تمرین جوانان علاقه مند این شهرستان وجود نداشته و این جوانان یا برای همیشه قید علاقه خود را بزنند یا مجبور به صرف هزینه های بسیاری برای دنبال کردن هنر مورد علاقه خود باشند.

بی توجهی مسئولان فرهنگ و ارشاد استان نسبت به مشکل انجمن های شفت

در همین باره رئیس انجمن شعر این شهرستان به خبرنگار مهر می گوید: این مشکل از شروع فعالیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت در ساختمان جدید یا همان مجتمع فرهنگی به همراه کتابخانه وجود داشت.

رقیه آزادنیا با اشاره به اینکه این مشکل را با مدیران سابق و اسبق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مطرح شده ولی هیچ گونه حرکتی مثبتی از سوی آنها صورت نگرفته، خاطرنشان می کند: اداره فرهنگ و ارشاد شفت با دو مشکل دست به گربیان است.

وی می افزاید: متاسفانه واژه مجتمعی که برای این ساختمان بکار برده شده با ویژگی های یک مجتمع فرهنگی و هنری استاندارد همخوانی ندارد.

دوری مسافت دلیلی برای استقبال نکردن جوانان شفتی از جلسات انجمن ها

آزادنیا با بیان اینکه اطلاق نام مجتمع به دو اتاق و یک سالن آمفی تئاتر صحیح و شایسته نیست، توضیح می دهد: مجتمع فرهنگی و هنری باید به گونه ای بوده که هر انجمن در آن دارای یک اتاق یا دفتری جداگانه برای انجام فعالیت های خود باشد.

وی ساختمان فعلی یا همان مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت را فاقد چنین ویژگی ای عنوان و تأکید می کند: جدای از این موضوع، مشکل اصلی و مهم تر این مجتمع، دوری از مرکز شهر و سختی رفت و آمد برای اعضای نوجوان و جوان انجمن ها است.

رئیس انجمن شعر شفت با تأکید براینکه هیچ پدر و مادری تمایل ندارد فرزندش این مسافت طولانی را که وسیله حمل و نقل عمومی نیز در آن تردد ندارد طی کند، خاطرنشان می کند: آنها معتقدند که امنیت فرزندانشان مهم تر از حضور چند ساعته در جلسه انجمن است.

ضرورت تهیه مکان برای انجمن های فرهنگی- هنری در مرکز شهر شفت

آزادنیا با اشاره به اینکه انتقال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت به مرکز شهر به دلایل مختلف امکان پذیر نیست، می افزاید: برای رفع این مشکل می توان با همکاری شهرداری، فرمانداری و سایر نهادهای مربوطه مکانی برای تشکیل جلسات هفتگی و یا ماهانه انجمن های هنری در مرکز شهر شفت درنظر گرفت.

به گفته او هرچند ساختمان فعلی ارشاد از نظر ظاهر موجه تر از ساختمان قبل بوده ولی به دلیل نداشتن فضای کافی برای انجمن ها چراغ بسیاری از این انجمن ها درحال خاموشی و یا به طور کامل خاموش شده است.

وی فعالیت و حیات انجمن ها را منوط به حضور اعضای انجمن و روند فعالیتی آنها دانسته و می گوید: اینکه فقط اسمی از انجمن وجود داشته باشد ولی تعداد اعضای آن محدود و فعالیتی انجام ندهد به نظر من آن انجمن حیات ندارد.

آزادنیا در ادامه با تأکید بر اینکه جوانان شفتی دارای نبوغ و خلاقیت فوق العاده در هر زمینه ای هستند خاطرنشان می کند: فقط کافی است که فضا و امکاناتی هر چند محدود در اختیار آن ها قرار گرفته و تشویق شوند تا افتخار آفرینی داشته باشند.

کمبود کار فرهنگی در سطح جامعه منشأ معضلات فرهنگی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت نیز دراین باره به خبرنگار مهر می گوید: متاسفانه امروز معضلات فرهنگی از کمبود کار فرهنگی در سطح جامعه نشأت می گیرد و بخشی از این معضل به نبود امکانات مناسب و بخشی دیگر به کمبود اعتبارات مربوط برمی گردد.

سید امیر مصباح به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره «نفوذ» به ویژه «نفوذ فرهنگی» اشاره و در این باره توضیح می دهد: زمانی که سخن از فرهنگ و هنر یا توجه به گستره وسیع آن به میان آمده و از آن به عنوان حربه ای برای مقابله با جنگ نرم دشمن یاد می شود، منظور همان تولید محتوای فرهنگ اسلامی- ایرانی برای جامعه به ویژه نسل نوجوانان و جوان است.

وی واگذاری فعالیت های فرهنگی و هنری به اتحادیه ها و انجمن ها را با هدف برون سپاری فعالیت های بخش دولتی به متخصصان امر می داند و ادامه می دهد: انجمن های فرهنگی هنری می توانند به محل رونق و گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر تبدیل و موجب توسعه این بخش در کشور، استان و شهرستان شوند.

به نام ارشاد به کام دیگران

مصباح در ادامه به موضوع نداشتن مکان برای انجمن های فرهنگی هنری شهرستان شفت اشاره و تصریح می کند: متاسفانه یکی از مشکلات شهرستان به رغم داشتن یک مجتمع فرهنگی، نبود مکان برای تشکیل جلسات و فعالیت انجمن ها است.

وی با بیان اینکه دلیل این امر، هم مکان بودن با کتابخانه شهید چمران شهر شفت است، می افزاید: این موضوع موجب شده تا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به وظایف ذاتی خود که همان اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، تشکیل جلسات انجمن و ارائه برنامه با محوریت ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی در بین جوانان شفت بوده عمل نکند.

او همچنین این موضوع را موجب گلایه بسیاری از هنرمندان شهرستان اعلام و بیان می کند: این هنرمندان خواستار روشن شدن هرچه سریع تر این موضوع هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت ادامه می دهد: این کمبود فضا کار را به جایی رسانده که برای بسیاری از هنرها، انجمنی در شهرستان ثبت نشده و خیلی از هنرمندان شناخته شده و حتی مبتدی نیز برای فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر به مرکز استان و یا شهرستان های همجوار همانند صومعه سرا و فومن می روند.

ضرر هنرمندان شفتی از نداشتن فضای فرهنگی هنری

مصباح فعالیت های انجام شده در انجمن ها را تکمیل کننده فعالیت های بخش دولتی عنوان و تأکید می کند: هدف ما به عنوان یک نهاد فرهنگی- هنری در شهرستان شفت ایجاد این ارتباط دو سویه و بهره مندی از متخصصین امر برای توسعه و رشد حوزه فرهنگ و هنر شهرستان است.

وی می گوید: یکی از ملاک ها و معیارهای برخورداری از رشد فرهنگی بهره مندی شهرها از مکان های فرهنگی است که متاسفانه در شهرستان به دلیل نبود تدبیر و آینده نگری از سوی مسئولان اسبق تنها کسانی که در این میان متضرر شده اند جوانان، نوجوانان و هنرمندان شهرستان هستند.

مصباح فراهم کردن فضای مناسب برای برگزاری فعالیت های فرهنگی و هنری برای جوانان و نوجوانان شفتی با توجه به پتانسیل موجود در این شهرستان را زمینه ساز ظهور هنرمندان ملی و حتی فراملی در سال های آتی می داند.

وی درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای رفع این مشکل می گوید: چون زمان پس دادن ساختمان کتابخانه توسط شورا مشخص نیست، برای حل این مشکل به صورت موقت گالری در جنب مجتمع فرهنگی در حال احداث است تا شاید بخشی ازکمبود اجرای برنامه های فرهنگی وهنری در سطح شهرستان کاسته شود.

با این توضیحات سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که وقتی اکثر مسئولان توجه به فعالیت های فرهنگی و هنری را به دلیل تأثیرات مثبت در سطح جامعه به ویژه درنسل جوان مورد تأکید قرار داده و حتی استفاده از اینگونه فعالیت ها را به عنوان یکی از مناسب ترین راهکارها برای انتقال فرهنگ، آداب و رسوم، سنت و آئین ها که می تواند از نابودی یک هنر و فرهنگ جلوگیری کند، می دانند چرا باید فضایی که متعلق به یک دستگاه فرهنگی بوده و باید در راستای برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری از آن استفاده شود با نهاد دیگر تقسیم و موجبات اخلال در فعالیت های هر دو دستگاه را فراهم کرده اند؟

پاسخ به این سوال، مطالبه به حق جوانان و هنرمندان شفتی است که به رغم همه کمبودها و محرومیت ها به فعالیت خود ادامه داده و با قناعت به اندک بضاعت موجود، برای ارتقاء و مانایی فرهنگ مرز و بوم خود تلاش می کنند.

جوانانی با پتانسیل های سرشار که کمی همیاری و توجه مسئولان می تواند منجر به بروز استعدادهایی بزرگ از میانشان شود.