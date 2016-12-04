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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۵

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم در مدارس قزوین برگزار می شود

جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم در مدارس قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از برگزاری ششمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم در مدارس استان خبر داد.

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره نوجوان سالم ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه مدارس استان برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: جشنواره نوجوان سالم در دوره ابتدایی با تأکید بر محوریت دینی و با موضوع "چگونه در برابر آسیب های اجتماعی از خود مراقبت کنیم؟ " برگزار می شود و دانش آموزان در قالب انشاء نویسی در جشنواره شرکت می کنند.

قاسمی تصریح کرد: جشنواره نوجوان سالم در دوره اول و دوم متوسطه با موضوعات شیوه زندگی سالم، پیشگیری از رفتارهای پرخطر، پیشگیری از گرایش به مواد مخدر، روان گردان و سوء مصرف مواد، پیشگیری از گرایش به خشونت در قالب فیلم کوتاه، نقاشی، نرم افزار و چند رسانه ای، عکس، مقاله، روزنامه دیواری و ایده پردازی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در این جشنواره، والدین دانش آموزان و کارکنان مدارس می توانند در رشته مقاله نویسی شرکت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه گفت: مهلت جمع آوری و ارسال آثار در دوره ابتدایی تا ۱۵ آذر ماه و در دوره متوسطه تا ۱۵ دی ماه است.

وی تأکید کرد: در سال قبل بالغ بر ۹ هزار و ۸۶۴ اثر در پنجمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم شرکت کردند.

کد مطلب 3839919

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    نظرات

    • رماس IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
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      پاسخ
      سلام اگه مىشه تمامى چىز هاىى که باىد توروزنامه دىوارى با موضوع شىوه هاى زندگى سالم درج کنىم و اىنگه چه مطالبى امتىاز بىشترى مىگىرد رو بگىد ممنون از لطفتون خواهش مىکنم هر چه زود تر جوابمو بدىد.

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