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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن تجارت استان زنجان:

نمایشگاه فرش دستباف در زنجان افتتاح شد

نمایشگاه فرش دستباف در زنجان افتتاح شد

زنجان-رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن تجارت استان زنجان از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در زنجان از ۱۴ آذرماه تا ۱۹ در زنجان خبر داد.

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در نمایشگاه  بین المللی کاسپین زنجان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از ۱۴ آذرماه در زنجان افتتاح شده و تا ۱۹ ادامه دارد و شهروندان زنجانی از ساعت ۱۵ تا ۲۱ می توانند از نمایشگاه دیدن کنند. 

وی اظهار کرد: در این نمایشگاه استانهای زنجان، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، کردستان و همدان شرکت کرده اند.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع برگزار می‎شود و۵۰ غرفه در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

جعفری تاکید کرد: در این نمایشگاه فرش های ابریشم، افشار، بیجار و فرش تبریز و تابلو فرش عرضه می شود. 

وی افزود: نشان دادن توانمندی‎های فرش دستبافت در استان زنجان، تبادل دانش و اطلاعات بین تولیدکنندگان و آشنایی با سلایق و خواسته بازدیدکنندگان از اهداف برگزاری نمایشگاه فرش استان زنجان است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: استان زنجان دارای فرش های با کیفیت و ارزشمند دستباف است و می تواند ظرفیت خوبی برای صادرات غیرنفتی باشد.

کد مطلب 3839926

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