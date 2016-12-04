نمایشگاه فرش دستباف در زنجان افتتاح شد

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از ۱۴ آذرماه در زنجان افتتاح شده و تا ۱۹ ادامه دارد و شهروندان زنجانی از ساعت ۱۵ تا ۲۱ می توانند از نمایشگاه دیدن کنند.

وی اظهار کرد: در این نمایشگاه استانهای زنجان، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، کردستان و همدان شرکت کرده اند.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع برگزار می‎شود و۵۰ غرفه در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

جعفری تاکید کرد: در این نمایشگاه فرش های ابریشم، افشار، بیجار و فرش تبریز و تابلو فرش عرضه می شود.

وی افزود: نشان دادن توانمندی‎های فرش دستبافت در استان زنجان، تبادل دانش و اطلاعات بین تولیدکنندگان و آشنایی با سلایق و خواسته بازدیدکنندگان از اهداف برگزاری نمایشگاه فرش استان زنجان است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: استان زنجان دارای فرش های با کیفیت و ارزشمند دستباف است و می تواند ظرفیت خوبی برای صادرات غیرنفتی باشد.