پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد در گیرودار دفتر فنی استانداری

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد، اعظم السادات افشین فر در نطق پیش از دستور جلسه اظهار کرد: باوجود جلسات و نشستهایی که در این خصوص برگزارشده و دستور پیگیری استاندار، اما پس از گذشت مدتها هنوز این پروژه شروع نشده است.
افشین فر خواستار تعیین تکلیف این پروژه بزرگ شهری شد و عنوان کرد: این پروژه از الزامات شهری است و نباید بیش از این معطل بماند.
وی با ابراز گلایه از اقداماتی که دفتر فنی استانداری در رابطه با این پروژه انجام میدهد، تصریح کرد: بیش از سه سال فرصت وجود داشت تا موارد و ابهامات را بررسی کنند اما اکنون و پس از گذشت اینهمه مدت، این اقدام آنها توجیهی ندارد.
این عضو شورا گفت: نگران هستیم تا دوره چهارم شورا تمام شود اما این پروژه همچنان معطل باقی بماند، بنابراین کار اجرایی شدن پروژه پارکینگ طبقاتی دارد در استانداری وقتکشی میشود.
افشین فر بابیان اینکه مدیرانی که در استانداری هستند معلوم نیست تا چه زمان در جایگاه خود باقی بمانند و دیر یا زود عوض میشوند، اظهار کرد: اما اعضای شورای شهر بهعنوان نمایندگان مردم هستند که باید پاسخگو باشند و مردم ما را بازخواست خواهند کرد.
وی افزود: انتقال سندهای زمین پارکینگ به نام سرمایهگذار که درواقع خود تملک کرده و پول آنها را پرداخته است، حداقل کاری است که میتوانیم در این شرایط انجام دهیم تا لااقل آرامش روانی را به سرمایهگذار برگردانیم.
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