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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۱

شهردار منطقه دو کرمان:

آب نمای پارک مادر کرمان دهه فجر افتتاح می شود

آب نمای پارک مادر کرمان دهه فجر افتتاح می شود

کرمان شهردار منطقه دو شهر کرمان از افتتاح آب‌نمای پارک مادر کرمان همزمان با دهه فجر خبر داد.

رامین امیرمداح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گودبرداری و محوطه سازی برای اجرای آب‌نما انجام شده است، گفت: با جمع آوری وسایل بازی در پارک مادر، کف سازی با رنگ ها و مصالح متنوع انجام و فضای سبز و مبلمان شهری نیز اجرا می شود.

وی همچنین با اشاره به تقاطع بلوار جمهوری و خیابان هوشنگ مرادی کرمانی اظهار کرد: با ایجاد فضای سبز، اجرای نورپردازی و نصب اِلِمان و آب نما، این تقاطع برای چیدمان سفره هفت سین در ایام نوروز آماده می شود.

شهرداری منطقه دو شهر کرمان در تقاطع‌ها و حاشیه‌های معابر عمومی، اجرای اِلِمان و مبلمان شهری را با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار دارد.

کد مطلب 3839931

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