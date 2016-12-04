آب نمای پارک مادر کرمان دهه فجر افتتاح می شود

رامین امیرمداح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گودبرداری و محوطه سازی برای اجرای آب‌نما انجام شده است، گفت: با جمع آوری وسایل بازی در پارک مادر، کف سازی با رنگ ها و مصالح متنوع انجام و فضای سبز و مبلمان شهری نیز اجرا می شود.

وی همچنین با اشاره به تقاطع بلوار جمهوری و خیابان هوشنگ مرادی کرمانی اظهار کرد: با ایجاد فضای سبز، اجرای نورپردازی و نصب اِلِمان و آب نما، این تقاطع برای چیدمان سفره هفت سین در ایام نوروز آماده می شود.

شهرداری منطقه دو شهر کرمان در تقاطع‌ها و حاشیه‌های معابر عمومی، اجرای اِلِمان و مبلمان شهری را با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار دارد.