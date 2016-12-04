تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به تعامل بین دستگاهی تاکید دارد

حجت لاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاهم نامه بین دستگاهی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان با سایر دستگاه های اجرایی، افزود: با استقرار اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان و استفاده از ظرفیت دستگاههای فرهنگی که خدمات رسان هستند این تفاهم نامه اجرا می شود.

وی اظهار کرد: با پنج دستگاه اجرایی تفاهم نامه منعقد شده و شرکت آبفا، کمیته امداد، بیمه خدمات طلاب و راه آهن و معاونت دفتر تبلیغات حوزه علمیه در بحث روحانیون طرح هجرت تفاهم نامه انجام شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: این طرح اقدام خوبی در بحث استفاده از ظرفیت دستگاه ها برای انجام برنامه است و با توجه به شعار سال اقتصاد مقاومتی بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین تاثیر گذاری رادر اجرای برنامه ها را داشته باشیم.

خسروی تاکید کرد: با تعامل بیشتر با دستگاههای فرهنگی تحول خاصی در حوزه فرهنگ دینی ایجاد می شود و برنامه ها در این پنج دستگاه به خوبی و با کیفیت اجرا خواهد شد.

وی گفت: خوشبختانه امروز حضور روحانیون و مبلغین در مناطق مختلف شهرستان زنجان برکات خوبی را به همراه داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد:حضور مبلغین در تمام حوزه ها می تواند راهگشا باشد چرا که امروز که استان در بحران آب به سر می برد مبلغین می توانند با حضور در مجالس نسبت به مصرف بهینه آب موثر باشند.

خسروی افزود: هر کدام از این پنج دستگاه فرهنگی خدمات رسان با استفاده از ظرفیت روحانیون و مبلغین و بلعکس در توسعه و آبادانی شهرستان مثمر ثمر واقع شوند.