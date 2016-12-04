علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه بهسازی و زیباسازی حاشیه بزرگراه امام رضا (ع) عملیات احداث پارک حاشیه این بزرگراه انجام شد.
وی ادامه داد: این پارک در مجاورت تقاطع غیرهمسطح سیدی در حال احداث است.
سعیدی متراژ پارک حاشیه بزرگراه امام رضا (ع) را هشت هزار مترمربع اعلام و تصریح کرد: هم اکنون عملیات زیرسازی و جدول گذاری ضلع شمالی این پارک در حال اجراست.
شهردار منطقه یک شهر کرمان هدف از این اقدام را ایجاد فضای سبز و تفریحی برای رفاه حال شهروندان عنوان کرد.
محدوده این پارک از تقاطع غیرهمسطح سیدی تا ساختمان های تجاری مجاورت بلوار بلدالامین است.
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