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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۷

شهردار منطقه یک کرمان خبر داد:

اجرای عملیات احداث پارک حاشیه‌ای در بزرگراه امام رضا (ع)

اجرای عملیات احداث پارک حاشیه‌ای در بزرگراه امام رضا (ع)

کرمان - شهردار منطقه یک شهر کرمان از اجرای عملیات احداث پارک حاشیه‌ای در بزرگراه امام رضا (ع) کرمان خبر داد.

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه بهسازی و زیباسازی حاشیه بزرگراه امام رضا (ع) عملیات احداث پارک حاشیه این بزرگراه انجام شد.

وی ادامه داد: این پارک در مجاورت تقاطع غیرهمسطح سیدی در حال احداث است.

سعیدی متراژ پارک حاشیه بزرگراه امام رضا (ع) را هشت هزار مترمربع اعلام و تصریح کرد: هم اکنون عملیات زیرسازی و جدول گذاری ضلع شمالی این پارک در حال اجراست.

شهردار منطقه یک شهر کرمان هدف از این اقدام را ایجاد فضای سبز و تفریحی برای رفاه حال شهروندان عنوان کرد.  

محدوده این پارک از تقاطع غیرهمسطح سیدی تا ساختمان های تجاری مجاورت بلوار بلدالامین است.

کد مطلب 3839940

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