فراخوان نخستین جشنواره موسیقی سبز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست فراخوان نخستین جشنواره موسیقی سبز در قالب یک اطلاعیه منتشر شد.

در متن فراخوان جشنواره موسیقی سبز آمده است:

«سازمان حفاظت از محیط زیست با کمک بزرگان هنر موسیقی ایران و با حضور اساتیدی چون اردشیر کامکار، شهداد روحانی، هنگامه اخوان، هانا کامکار، عباس سجادی و دیگر سرمایه‌های اجتماعی در این حوزه می‌خواهد جنبشی اجتماعی را برای اعتلای فرهنگ و سواد محیط زیستی ایرانیان با تکیه بر موسیقی فاخر وطن، آغاز کند. در این راه، دستان گرم همۀ فرهیختگان و دلسوزان سلحشور در جرگۀ طبیعت و هنر ایران را می‌فشاریم.

مقدمه:

دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست در راستای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای آن در سطح جامعه با بهره‌گیری از زبان موسیقی، اولین دورۀ جشنوارۀ موسیقی محیط زیست را برگزار می‌کند.

اهداف جشنواره:

• استفاده از ظرفیت رسانه‌ای موسیقی برای جذب مردم و انتقال مفاهیم محیط زیستی به مخاطبان.

• معرفی و گردآوری انواع سبک‌های موسیقی در حوزۀ محیط زیست؛ فولکلوریک، اصیل ایرانی، کلاسیک، پاپ، راک و ...

• شناسایی استعدادها و فعالان موسیقی حوزه محیط زیست.

• ایجاد انگیزه و تشویق هنرمندان عرصۀ موسیقی برای تولید آثار فاخر در حوزۀ محیط زیست و تمامی موضوعاتِ اجتماعی دیگر که می‌توانند به عنوان دغدغه‌های امروز بشر، مورد توجه هنرمندان قرار بگیرند.

• استفاده از ظرفیت‌های تولیدی برای تغذیه موسیقایی رسانه‌ها.

• ارتباط‌گیری با مجامع بین‌المللی به منظور اعزام گروه‌های منتخب به سایر کشورها.

• تولید آثار مشترک فی‌مابین گروه‌های داخلی و موزیسین‌های بین‌المللی.

• ایفای نقش به عنوان یک رویداد ملی و بین‌المللی در رشتۀ موسیقی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست.

• معرفی و گسترش فرهنگ و هنر ایران در داخل و خارج از مرزهای کشور با گرایش‌های محیط زیستی.

• ایجاد ارتباط فرهنگی و هنری دو سویه میان هنرمندان و مدیران هنری معتبر بین‌المللی با جشنواره و هنرمندان ایرانی در راستای اهداف دیپلماسی فرهنگی و محیط زیستی کشور.

* این جشنواره در شش بخش اصلی و یک بخش جنبی برگزار می‌شود:

• بخش اصلی:

۱- موسیقی کلاسیک ایرانی - با کلام.

۲- موسیقی ارکسترال و کُرال - با کلام.

۳- موسیقی نواحی و فولکلوریک - با کلام.

۴- موسیقی پاپ، الکترونیک، مدرن، راک، جَز، بلوز و تلفیقی - با کلام.

۵- موسیقی بی‌کلام - در تمامی ژانرها.

۶- ترانه‌ها و موسیقی کودکانه.

• بخش جنبی:

نماهنگ

شرایط شرکت در جشنواره:

کلیه گروه‌های موسیقی، تک نوازان، دانشجویان و افراد حقیقی و حقوقی فعال در عرصۀ موسیقی که نسبت به انتشار آثار موسیقایی با موضوعات مرتبط با محیط زیست در هر یک از گروه‌های سنی مخاطب، بدون محدودیت زمانی (صرفاً در دورۀ نخست جشنواره محدودیت زمانی تولید اثر لحاظ نمی‌شود) اقدام کرده‌اند، می‌توانند با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال دو نسخه از آثار خود به دبیرخانه جشنواره، شرکت کنند. (محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی از سوی هرگروه یا فرد وجود ندارد.)

میزان جوایز بخش اصلی:

• نفر یا گروه منتخب در رتبۀ اول در هر رشته:

جایزه نقدی

تندیس طلایی جشنواره

دیپلم افتخار

• نفر یا گروه منتخب در رتبۀ دوم در هر رشته:

جایزه نقدی

تندیس نقره‌ای جشنواره

دیپلم افتخار

• نفر یا گروه منتخب در رتبۀ سوم در هر رشته:

جایزه نقدی

تندیس برنز جشنواره

دیپلم افتخار

میزان جایزۀ بخش جنبی (این جایزه به تهیۀ کنندۀ نماهنگ برتر اهدا می‌شود):

جایزه نقدی

تندیس نقره‌ای جشنواره

دیپلم افتخار

آدرس دبیرخانۀ جشنواره:

تهران، تهرانپارس، پایین‌تر از میدان شهرک امید، بلوار مطهری، کوچۀ شهید رضایی (نهم شرقی)، پلاک۴۱

تلفن: ۷۷۰۷۱۵۷۲-۰۲۱ و ۷۷۰۷۱۵۴۲-۰۲۱

ساعت کار دفتر دبیرخانه جشنواره: از ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۶:۳۰

تقویم اجرایی جشنواره:

• تاریخ اتمام مهلت ارسال آثار: ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۵

• تاریخ ارزیابی مرحلۀ اول آثار ارائه شده به دبیرخانه: از ۱۵ تا ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۵

در این مرحله آثار ارائه شده توسط هیأت داوران مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و نفرات و گروه‌های برگزیده جهت ورود به مرحلۀ دوم رقابت، معرفی می‌گردند.

• تاریخ مراسم افتتاحیه و آغاز بخش رقابت در مرحلۀ دوم: هفته پایانی فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در تالار وحدت تهران.

در این مرحله نفرات و گروه‌های برتر به مدت پنج روز در تالار وحدت با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

• تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه: اول اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۹۶ در شهر اصفهان

در این مرحله، مراسم اختتامیه درسالن همایش‌های سیتی‌سنتر شهر زیبای اصفهان برگزار می‌شود و در آن، جشنواره کار خود را با معرفی نفرات یا گروه‌های برگزیده در هر رشته، اهدای جوایز و تجلیل از هنرمندان پیشکسوت موسیقی در این عرصه به پایان می‌رساند.