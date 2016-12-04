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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۵

توسط ستاد اجرایی فرمام امام و بنیاد مسکن صورت می‌گیرد؛

ساخت ۱۴هزار واحد مسکونی در ۱۸ استان کشور

ساخت ۱۴هزار واحد مسکونی در ۱۸ استان کشور

ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۱۸ استان کشور ۱۴ هزار واحد مسکونی احداث می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، برای ساخت این ۱۴ هزار واحد مسکونی، روز سه شنبه هفته جاری تفاهم نامه ای بین بنیاد برکت به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا خواهد رسید.

با امضای این تفاهم نامه، در استانهای تهران ۲۰۰ واحد، چهارمحال و بختیاری ۶۰۰ واحد، خراسان شمالی ۸۰۰ واحد، خراسان جنوبی ۷۰۰ واحد، خوزستان ۲ هزارواحد، سیستان و بلوچستان یکهزار واحد، کردستان ۵۰۰ واحد، کرمانشان یکهزار واحد، کهگیلویه و بویراحمد ۵۰۰ واحد، لرستان ۵۰۰ واحد و هرمزگان ۷۰۰ واحد مسکونی ساخته خواهد شد.

متقاضی ساخت در استانهای مذکور ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است و عملیات اجرایی آن را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به انجام خواهد رساند.

با امضای این تفاهم نامه همچنین در استانهای مازندران  ۵۰۰ واحد، کرمان یکهزار و ۵۰۰ واحد، زنجان ۵۰۰ واحد، خراسان رضوی یکهزار واحد، اصفهان ۵۰۰ واحد، اردبیل ۵۰۰ واحد و آذربایجان غربی یکهزار واحد مسکونی احداث خواهد شد. متقاضی ساخت واحدهای مسکونی این ۷ استان، مشترکا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستند.

کد مطلب 3839948

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