انتشار نسخه صوتی آثاری از مهدی ربی، شوپنهاور و ژاگو

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه نوین کتاب گویا کتاب صوتی «برو ولگردی کن رفیق» را بر مبنای مجموعه‌داستانی به همین عنوان از مهدی ربی منتشر کرد.

این مجموعه داستان شامل چهار داستان کوتاه است که نگاهی به مسائل و مشکلات نسل جوان تالیف و از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

این اثر با صدای حسن آزادی، از گویندگان با سابقه رادیو و فعالان حوزه تئاتر روایت شده و در قالب لوح فشرده با زمان ۲۱۷ دقیقه تولید شده است.

نسخه صوتی این کتاب تاکنون در سه نوبت تجدید چاپ شده است.

نوین کتاب گویا همزان با انتشار این اثر دو کتاب صوتی تازه دیگر را نیز با عنوان «هنر همیشه بر حق بودن» اثر آرتور شوپنهاور و «چگونه بر خود مسلط شویم» اثر پل ژاگو را نیز که نسخه چاپی آن توسط نشر ققنوس روانه بازار کتاب شده بود را منتشر کرد.

کتاب صوتی «هنر همیشه بر حق بودن» با صدای علیرضا آرا و مدت زمان ۱۵۵ دقیقه و کتاب «چگونه بر خود مسلط شویم» با صدای نیما کرمی و مدت زمان ۲۷۱ دقیقه تولید و منتشر شده است.