به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب‌خانه مرجع کانون در ماه آذر، ۶۷ عنوان کتاب فارسی را با موضوع فانتزی و تخیلی در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

بر این اساس کتاب‌های «دو لقمه چرب و نرم» و «همان لنگه کفش بنفش» هر دو از فرهاد حسن‌زاده، «جوراب سوراخ» نوشته علیرضا گلدوزیان، «پله بازی» نوشته سرور کتبی و... از جمله کتاب‌هایی است که در این نمایشگاه به چشم می‌خورد.

نمایشگاه کتاب‌های برنده با موضوع داستان‌های تخیلی و با عنوان «زرافه‌ی من آبی است»، از اول آذر ۱۳۹۵ در کتاب‌خانه مرجع کانون واقع در خیابان خالد اسلامبولی تهران برپا شده و تا پایان آذر ۱۳۹۵ همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۶ پذیرای بازدیدکنندگان است.