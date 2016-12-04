تا بهمن بررسی بودجه را به نتیجه می رسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح امروز در صحن علنی مجلس پس از دریافت لایحه بودجه ۹۶ کل کشور از رئیس جمهور با تشکر از وی و اعضای دولت به دلیل ارائه به موقع لایحه، گفت: از اینکه دولت در وقت مقرر لایحه بودجه را ارائه کرد تشکر می کنیم و از طرف هیات رئیسه مجلس به نمایندگان تقدیم خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه با تشکیل کمیسیون تلفیق کار بررسی بودجه آغاز خواهد شد، افزود: بر اساس فرصتی که در آیین نامه داده شده است کمیسیون های تخصصی کار بررسی را انجام خواهند داد و در نهایت در کمیسیون تلفیق این موضوع سامان پیدا می کند.

لاریجانی عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد تا بهمن ماه این مسیر طی شود و وضعیت بودجه ۹۶ در همین سال مشخص شود.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: کار زیادی پیش رو داریم هم موادی از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه باقی مانده که باید به آن رسیدگی شود ضمن اینکه لایحه برنامه ششم نیز در دستور کار قرار دارد. البته به کمیسیون تلفیق گفته ام تا پایان این هفته لایحه را نهایی کرده و ارائه دهند.

لاریجانی گفت: اعلام کرده ام صبح، بعداظهر و شب جلسه داشته باشند تا لایحه برنامه ششم این هفته نهایی شود.

رئیس مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد بودجه ای که قرار است تصویب شود بر اساس برنامه ششم باشد.