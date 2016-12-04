باند سارقان طلاجات منازل در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات و اموال منزل در شهر بوشهر طرح عملیات انتطامی ویژه‌ای در دستور کار یگان‌های انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بعداز ظهر دیروز واحد اطلاعات و عملیات پلیس شهرستان بوشهر در خیابان امام(ره) شهر بوشهر به یک دستگاه خودرو پراید با یک نفر سرنشین مظنون و در یک عملیات سرعتی خودرو متوقف و راننده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه خودرو توقیفی سابقه سرقت از شهر شیراز و پلاک آن نیز مسروقه بود بیان کرد: در تحقیقات بعدی متهم دستگیر شده به سرقت طلاجات و اموال مسکونی در شهر بوشهر با همدستی ۲ نفر دیگر اعتراف کرد.

سرهنگ عرب‌زاده تصریح کرد: با همکاری عملیاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، مامورین کلانتری ۱۳ و اطلاعات و عملیات شهرستان بوشهر مخفیگاه متهمین در دو باب منازل مبله محله‌های جنوبی و مرکز شهر شناسایی شد.

وی بیان کرد: در پی این اقدام، دو نفر متهم دیگر دستگیر و مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل طلاجات، رایانه، لب تاب، تبلت، تلفن همراه، چاقو، موتورسیکلت و اوراق و اسناد هویتی کشف شد.

این مقام انتظامی از کشف یک قبضه اسلحه کلت کمری از مخفیگاه متهمین خبر داد و خاطرنشان ساخت: متهمان دستگیر شده که ساکن استان‌های همجوار هستند، به‌منظور سرقت وارد بوشهر شده و تا کنون نیز به ۱۷ فقره سرقت منزل مسکونی، خودرو، موتورسیکلت و پلاک خودرو در شهر بوشهر اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ عرب‌زاده بیان کرد: با توجه به اعترافات سارقین دستگیر شده به شهروندان توصیه می‌شود در روزهای پایانی هفته به‌ویژه ساعات اولیه شب‌های تعطیل منازل خود را خالی از سکنه نکنند و حتی‌الامکان از سیستم‌های حفاظتی، ایمنی و تاخیری استفاده کنند.

وی همچنین به مالکین و صاحبان منازل مبله در شهر بوشهر هشدار داد: حق ندارند بدون هماهنگی و کسب مجوز از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان واحد مسکونی خود را تحت عنوان منازل مبله به منطور کسب درآمد در اختیار متقاضیان قرار دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: در صورت وقوع جرایم امنیتی، ضدامنیتی و سوءاخلاقی در اینگونه واحدها صاحبان و مالکین نیز به اتهام معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.