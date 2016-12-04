صدور ۳۸۹ گواهینامه انطباق صادراتی خرما در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان خوزستان، رضا دهدشتی زاده اظهار کرد: درهشت ماهه امسال تعداد ۳۸۹ فقره گواهینامه انطباق کالا با استاندارد ملی ایران برای محموله های صادراتی واحدهای بسته بندی خرما در استان خوزستان صادر شده که این امر پس از بازرسی و نمونه برداری از محموله ها و حصول اطمینان از انطباق آن ها با استانداردهای ملی مربوطه صادر می شود.

وی گفت: در همین راستا ۳۸۹ مورد بازرسی و نمونه برداری نیز از محموله های صادراتی خرما در استان خوزستان انجام شده است.

مدیرکل استاندارد خوزستان خاطرنشان کرد: حجم صادرات خرما در این مدت هشت میلیون و ۸۲۸ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم بوده که به کشورهای امارات، قزاقستان، قرقیزستان، مجارستان، نیوزلند، آفریقای جنوبی، لبنان، روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، چک، لهستان، سنگاپور، رومانی، اکراین، چین، تایلند، فیجی، دبی، لیتوانی، اندونزی و کانادا صادر شده است.

دهدشتی زاده اضافه کرد: مبادی خروجی محموله های خرما نیز بندرعباس، سرخس، بندرلنگه، بندرانزلی، آستارا، بازرگان، خرمشهر، تبریز و بندر امیرآباد است.