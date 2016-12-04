به گزارش خبرنگار مهر، فریدون الله یاری شامگاه شنبه در اختتامیه جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته گردشگری در ایران و اصفهان پیشرفت بسیار خوبی داشته است و با توجه به ظرفیت خوب گردشگری در استان امیدواریم اصفهان با فعالیت‌های تاثیرگذار در این حوزه در سال‌های آینده به جایگاه شایسته خود در این عرصه دست پیدا کند.

اجرای ۲۸۳ پروژه گردشگری در استان اصفهان

وی با بیان اینکه ۲۸۳ پروژه گردشگری در استان اصفهان در حال اجرا است، افزود: جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری که از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه در باغ موزه چهلستون برگزار شد میزبان استان‌های مرکزی، البرز، تهران و قم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: دستاوردهای این جشنواره فراتر از انتظار ما بود به ویژه اینکه ارائه غذاهای محلی شهرستان‌های اصفهان و روستاها و عشایر اصفهان بسیار مورد استقبال گردشگران قرار گرفت.



وی با بیان اینکه میزبانی اصفهان از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی ‌نشانه جایگاه ویژه این استان در کشور است، بیان داشت: برگزاری خوب جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری دروازه‌های امید برای توسعه توریسم با تکیه بر میراث ناملموس فرهنگی را گشوده است.

رشد ۵۰ درصدی گردشگری استان اصفهان در سه سال گذشته

الله‌یاری با اشاره به اینکه در طول سه سال گذشته گردشگری استان اصفهان با رشد ۵۰ درصدی روبرو شده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، توسعه گردشگری با تقویت زیرساخت‌های لازم مدنظر قرار گرفته است امیدواریم اصفهان با همیاری تمام فعالان و دوست‌داران حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با تاکید بر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و میراث ناملموس خویش در سال‌های آینده به جایگاه ویژه‌تری در ایران و دنیا دست پیدا کند.