یادواره «سرداران، فرماندهان و ۷۰۰ شهید» رودسر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد برگزاری یادواره شهدا که در دفتر امام جمعه شهرستان رودسر برگزار شد، اظهار کرد: یادواره «سرداران، فرماندهان و ۷۰۰ شهید والامقام» شهرستان رودسر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه باید یادواره های شهدا با کیفیت و شکوه خاصی برگزار شوند، افزود: ارتقاء کیفیت برگزاری این مراسمات سبب می شود که به اهداف مهمی که برای آن ترسیم شده که همان اشاعه فرهنگ شهید و شهادت بوده دست یابیم.

فرماندار رودسر خاطرنشان کرد: این مراسم ساعت ۱۴ عصر روز پنج شنبه ۱۸ آذر با سخنرانی حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد در مسجد شهدای رودسر برگزار می شود.

وی با تأکید بر تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی در راستای برگزاری این مراسم، تصریح کرد: شرکت و حضور در مراسم یادواره شهدا وظیفه همگان به ویژه مسئولان نظام اسلامی است.