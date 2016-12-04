به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی صبح یکشنبه در جلسه کمیته علمی مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای شهر همدان افزود: همایش «شهر سبز پایدار جهان اسلام» در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه سال جاری در همدان برگزار خواهد شد.
مولوی با بیان اینکه این همایش در سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار خواهد شد، افزود: در حال حاضر ساختار پیشنهادی وبگاه همایش مورد تأیید اساتید و مدعوین قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کلیات چارچوب پیشنهادی همایش برای ارائه مقالات مورد تأیید اساتید و مدعوین قرار گرفت، اضافه کرد: مقرر شد با تعیین کیفیت تصاویر و نقشهها، حداقل و حداکثر تعداد صفحات مشخصشده در قالب یک مورد مجزا در این چارچوب آورده شود.
مولوی با ارائه گزارشی در خصوص عملکرد کمیته علمی و نشست مشترک کمیتههای علمی و اجرایی همایش بهتفصیل در مورد ساختار پیشنهادی آماده شده برای وبگاه همایش پرداخت.
وی عنوان کرد: چارچوب پیشنهادی به منظور اطلاعرسانی، ثبتنام و دریافت مقالات پژوهشگران، اساتید و دانشجویان آماده شده است.
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