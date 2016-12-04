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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان:

احیای سنت غذای ایرانی برای کمک به سلامتی نسل‌های آینده ضروری است

احیای سنت غذای ایرانی برای کمک به سلامتی نسل‌های آینده ضروری است

اصفهان - رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید با احیای سنت پخت غذای اصیل ایرانی که با برخلاف فست‌فودها با مواد با کیفیت تهیه می‌شود به سلامتی نسل‌های آینده کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عاملی شامگاه شنبه در اختتامیه جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری اظهار داشت: غذای اصیل ایرانی حاصل سالها تجربه و تحقیق است که فاکتورهای موثر در سلامت بشر و شرایط آب و هوایی و اقلیم در ترکیب آن مدنظر بوده است.

وی افزود: این غذاها متناسب با نیازهای فصلی مردم تهیه شده است به شکلی که گاه یک نوع غذا در فصول مختلف سال با گیاهان متنوع فصلی تهیه می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: به عنوان یک مثال شاخص آبگوشت سنتی از غنی ترین غذاهای سفره های ایرانی است که متناسب با فصل تغییراتی دارد و گاه با غوره و گاهی نیز با گیاهان دیگر معطر می شود.

غذاهای سنتی ایرانی دارویی برای سلامتی است

وی با بیان اینکه امروزه فست فود جای غذاهای سنتی را گرفته است و موجب بیماری‌ها در آینده می شود، ادامه داد: این در حالی است که غذاهای سنتی دارای ادویه جات ایرانی به عنوان مصلح غذا و مکمل خواص آن بوده است و دارویی برای سلامتی محسوب می‌شود.

عاملی تصریح کرد: باید به فکر  سلامتی نسل های آینده باشیم و با احیای سنت پخت غذای اصیل ایرانی که با مواد درجه یک و محصولات با کیفیت تهیه می‌شود کمک کنیم تا غذای ایرانی جای فست فودهایی را بگیرد که برخی حتی با مواد رو به فساد تهیه می شود.

گفتنی است در پایان جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری ۱۰ لوح تقدیر و تندیس به برگزیدگانی از ۵ استان شرکت کننده شامل مرکزی، اصفهان، البرز، تهران و قم اهداء شد و پیش‌غذا، غذا، دسر و دمنوش برتر هر استان نیز به حضار معرفی شد.

کد مطلب 3839987

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