ترکیب تیم کشتی فرنگی آمریکا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود که ایران نیز با دو تیم در این پیکارها حضور دارد.

بر این اساس تیم کشتی فرنگی باشگاه نیویورک هم به نمایندگی از آمریکا در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت که ترکیب این تیم به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: سامی جونز

۶۶ کیلوگرم: مارو آستین

۷۱ کیلوگرم: پاتریک اسمیت

۷۵ کیلوگرم: کاما بی و نیک تارپلی

۸۰ کیلوگرم: چنی هایت

۸۵ کیلوگرم: کوین رادولف

۹۸ کیلوگرم: آنجلو هانکوک و دان میلر

۱۳۰ کیلوگرم: اریک فادر