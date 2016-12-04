«آرش کماندار» زیر تیغ نقد می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، هفتمین نشست از سری نشست های لذت خواندن ادبیات روز سه شنبه ۲۳ آذر در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود.

دبیران این جلسه نقد، فرزانه اخوت و یزدان منصوریان خواهند بود و ثریا قزل ایاغ هم به عنوان سخنران این برنامه در نشست مذکور حضور خواهد داشت. مفهوم با هم خواندن، ویژگی های انتخاب کتاب و ... از جمله موضوعاتی هستند که قرار است در این نشست مورد بررسی قرار بگیرند.

این نشست روز سه شنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان شریعتی برگزار می شود.