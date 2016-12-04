  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

«آرش کماندار» زیر تیغ نقد می رود

«آرش کماندار» زیر تیغ نقد می رود

کتاب «آرش کماندار» نوشته محمدهادی محمدی روز سه شنبه ۲۳ آذر در کتابخانه حسینیه ارشاد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، هفتمین نشست از سری نشست های لذت خواندن ادبیات روز سه شنبه ۲۳ آذر در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود.

دبیران این جلسه نقد، فرزانه اخوت و یزدان منصوریان خواهند بود و ثریا قزل ایاغ هم به عنوان سخنران این برنامه در نشست مذکور حضور خواهد داشت. مفهوم با هم خواندن، ویژگی های انتخاب کتاب و ... از جمله موضوعاتی هستند که قرار است در این نشست مورد بررسی قرار بگیرند.

این نشست روز سه شنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان شریعتی برگزار می شود.

کد مطلب 3839993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها