لاریجانی: به صادقی گفتم حساب‌ میلیاردی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در پاسخ به تذکر محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران درباره اظهارات دروغ عده‌ای که از تریبون مجلس مدعی حساب‌های میلیاردی برای رئیس قوه قضائیه شده بودند، گفت: این تذکر درست است؛ من قبلاً هم به آقای صادقی (نماینده تهران) که همراه آقایان مازنی و رحیمی پیش من آمدند، گفتم که این نکته‌ای را که گفته‌اید، درست نیست.

وی ادامه داد: هر چند این آقایان گفتند که این خبر را در رسانه‌ها دیده‌اند، اما به هر حال این مسئله از تریبون مجلس اعلام شده و نباید برای جامعه سوءتفاهم ایجاد شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: هیچ‌کدام از اینها حساب شخصی نیست و در دستگاه‌های دیگر مانند ریاست جمهوری نیز این حساب‌ها وجود دارد؛ بنابراین در جامعه سوءتفاهم ایجاد نکنید.

هیأت نظارت بر برجام پیگیر اجرای قانون اقدام متقابل است

لاریجانی همچنین در پاسخ به بخش دیگری از تذکر نماینده تهران درباره ضرورت دولت به قانون اقدام متقابل و متناسب ایران در اجرای برجام گفت: در این رابطه مجلس یک مصوبه غنی دارد که از ابعاد مختلف به این موضوع توجه کرده است که اگر در مسیر برجام نقضی صورت گرفت، باید حتماً اقدام متقابل شود.

وی افزود: چون دیدم که برخی سناتورهای آمریکایی حرف‌های زیادی می‌زنند که چون ایران در زمینه موشکی و حمایت از نیروهای مسلح، خود را تقویت می‌کند، باید بگویم که اتفاقاً در بند ۷ قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام، دولت موظف شده است که در زمینه موشکی و پیشران‌ها و تقویت این حوزه اقدام کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیأت نظارت بر اجرای برجام هم پیگیری می‌کند که این کار حتماً انجام شود.