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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

طیبی به ایران بازگشت؛

دیدار تیم ملی فوتسال ایران و روسیه پخش تلویزیونی می‌شود

دیدار تیم ملی فوتسال ایران و روسیه پخش تلویزیونی می‌شود

دیدار اول تیم های ملی فوتسال ایران و روسیه به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران قرار است فردا و پس فردا (دوشنبه و سه شنبه) در دیدارهای تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتسال روسیه خواهد رفت. این مسابقه در تالار هندبال برگزار می شود.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در خصوص پخش تلویزیونی این مسابقه، به خبرنگار مهر، گفت: دیدار اول یعنی روز دوشنبه ساعت ۱۶ برگزار می شود و بعد از جلسه با مسئولان صدا و سیما قرار شد این بازی به صورت زنده از تلویزیون پخش شود. هنوز وضعیت پخش زنده دیدار دوم معلوم نیست.

این در حالی است که حسین طیبی تنها لژیونر تیم ملی فوتسال ایران هم شب گذشته به ایران بازگشت تا تیم ملی را در این مسابقات تدارکاتی همراهی کند. طیبی در تیم غیرت قزاقستان بازی می کند.

کد مطلب 3840002

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