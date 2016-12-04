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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

۱۷ آذر؛

همایش ملی«فلسفه مضاف»برگزار می‌شود

همایش ملی«فلسفه مضاف»برگزار می‌شود

به مناسبت روز جهانی فلسفه،‌ توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش ملی «فلسفه مضاف»با حضور و سخنرانی آیت‌الله سید حسن مصطفوی و آیت‌الله علی اکبر رشاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی «فلسفه مضاف» چهارشنبه ۱۷ آذر با حضور و سخنرانی آیت‌الله سید حسن مصطفوی و آیت‌الله علی اکبر رشاد از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در محل سالن اجتماعات حوزه علمیه امام رضا(ع) واقع در سرچشمه تهران برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری دبیر علمی همایش ملی «فلسفه مضاف»، ضمن اعلام این خبر گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هر سال به مناسبت روز جهانی فلسفه اقدام به برگزاری این همایش می‌کند. همایش ملی «فلسفه مضاف» به همت گروه فلسفه پژوهشگاه با هدف شناساندن بیشتر «فلسفه مضاف» و نشان دادن نقش آن در تولید علوم انسانی – اسلامی و توسعه و بالندگی تفکر عقلی و اندیشه دینی در تهران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام غفاری افزود: در راستای تحقق این اهداف سعی می شود مباحث و مسایل پیرامون «فلسفه مضاف» مانند حقیقت، هویت، اهمیت، ضرورت، کارکرد فلسفه‌های مضاف در تولید علوم انسانی، پیشینه، روش، اقسام فلسفه مضاف و دیگر مباحث مربوط به آن بررسی و تحلیل گردد.

وی همچنین تصریح کرد: هدف تبعی همایش نیز فرهنگ­سازی در خصوص تأثیر «فلسفه مضاف» بر تولید علوم انسانی میان جامعه علمی، نخبگان و اساتید کشور است.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه در بیان تاریخچه شکل‌گیری «فلسفه مضاف» گفت:‌ ورود اندیشمندان اسلامی به مساله فلسفه مضاف به‌طور آگاهانه به دو سه دهه اخیر باز می‌گردد، در فلسفه مضاف با روش کاملاً عقلانی و فرانگرانه کلیت مضاف‌الیه و متعلق آن بررسی شده و مبانی متافیزیکی متعلق فلسفه مضاف تبیین می‌گردد، بنابراین نه تنها در باره هویت خود فلسفه مضاف بلکه در باره هویت فلسفه‌های مضاف مانند: فلسفه علم هنر، فلسفه علم فقه، فلسفه علم فیزیک، فلسفه زبان، فلسفه زیبایی، فلسفه فرهنگ و ... بحث و گفتگو می‌شود.

غفاری با بیان اینکه در فلسفه مضاف، مسائل کلی و یا امهات مسائل متعلقات به ‌صورت کلی تحلیل و بررسی شده و آسیب‌های آن شناسایی می‌شود، افزود: پیش از برگزاری همایش اصلی، گروه فلسفه اقدام به برگزاری سه پیش نشست: چیستی و ماهیت فلسفه سایبری با همکاری دانشگاه دفاع ملی، فلسفه مضاف، چیستی، ضروت و اهداف با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی، و فلسفه پزشکی کرده است.

تمرکز محوری همایش بحث و گفتگو در باره حقیقت و چیستی فلسفه مضاف است و در کنار آن کارآمدی و نقش فلسفه‌ مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی نیز بحث و بررسی می‌شود.

وی در بیان برنامه‌های روز برگزاری همایش نیز گفت: در این همایش مجموعه مقالات همایش با عنوان «فلسفه مضاف» رونمایی خواهد شد. این اثر حاوی مجموعه گفتارها و مقالات است، محور اصلی گفتگوها را مباحثی مانند پیشینه فلسفه مضاف، تعاریف و تلقی‌ها درباره فلسفه مضاف، ضرورت‌ها و الزامات بحث از فلسفه مضاف، ساختار، روش، نظام مسایل، نقش فلسفه مضاف در تولید علم تشکیل داده‌است. بخش های دیگر نیز به مصادیق فلسفه‌ مضاف و مباحث پیرامون آن اختصاص دارد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خاتمه تصریح داشت: سعی مجموع مقالات بر این است که علاوه بر معرفی هویت فلسفه مضاف، نقش فلسفه‌های مضاف در تولید علم نیز نشان داده شود.

در این همایش صاحبنظران و متفکران حوزه فلسفه مضاف از جمله حضرت آیت الله سید حسن مصطفوی و آیت الله علی اکبر رشاد به سخنرانی پرداخته و همچنین مقالات برگزیده نیز ارائه خواهد شد. همچنین میزگرد علمی با حضور دکتر علیرضا قائمی‌نیا و دکتر سید علی طاهری خرم آبادی از دیگر برنامه های این همایش است.

همایش ملی «فلسفه مضاف» چهارشنبه ۱۷ اذراز ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در محل سالن اجتماعات حوزه علمیه امام رضا(ع) واقع در تهران، ‌چهار راه سرچشمه، خیابان شهید مصطفی خمینی برگزار خواهد شد.  

کد مطلب 3840006

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