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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

ارایه درس جریان شناسی جنبش دانشجویی همزمان با روز دانشجو

ارایه درس جریان شناسی جنبش دانشجویی همزمان با روز دانشجو

همزمان با فرا رسیدن روز دانشجو مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان درس جریان شناسی جنبش دانشجویی را بر روی سامانه آموزش مجازی خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، همزمان با فرا رسیدن روز دانشجو مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان درس جریان شناسی جنبش دانشجویی را بر روی سامانه آموزش مجازی خود به آدرس  Ec.nahad.irقرار داد.

این درس در سه جلسه به واکاوی و بررسی تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران می پردازد.

مفهوم و تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی، تقسیمات جنبش های دانشجویی، آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی عناوین این جلسات است که توسط دکتر قربانی مدرس ارایه می شود.

فراگیران می توانند علاوه بر آشنایی با جنبش دانشجویی گواهی پایان دوره این درس را نیز دریافت کنند.

کد مطلب 3840009
زهرا سیفی

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