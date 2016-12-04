به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی احمدی تبار جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه کشنده کانتینربر و کشف کالای قاچاق خارجی به ارزش ۶ میلیارد ریال در آزاد راه خرم آباد - اندیمشک خبر داد.

وی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با کالای قاچاق، در آزاد راه خرم آباد - اندیمشک، یک دستگاه کامیون کشنده کانتینربر را توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان در ادامه افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیف شده، ۱۷ تن انواع لنت خارجی قاچاق خودرو کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ احمدی تبار با بیان اینکه محموله قاچاق کشف شده از استان های جنوبی به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، تصریح کرد: کارشناسان، ارزش محموله قاچاق را ۶ میلیارد ریال اعلام کردند.

وی گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، راهی مراجع ذی صلاح شد.

کشف البسه قاچاق در دوره چگنی

فرمانده انتظامی شهرستان دوره چگنی از کشف ۸ هزار و ۶۵۰ ثوب البسه زنانه قاچاق خبر داد.

سرهنگ سلطانمراد زارع اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق البسه زنانه در ویسیان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه ویسیان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی یک دستگاه خودرو پراید را با هماهنگی مقام قضائی توقیف و یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دوره چگنی افزود: در بازرسی از خودرو توقیف شده، تعداد ۸ هزار و ۶۴۰ ثوب البسه زنانه قاچاق کشف که برابر اعلام کارشناسان امر، ارزش کالای کشف شده ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شد.

سرهنگ زارع گفت: متهم با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

کشف برنج های قاچاق در بروجرد

فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۱۵ تن برنج قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا دلیری گفت: ماموران انتظامی حین گشت به یک دستگاه کامیون کشنده در حال تخلیه بار مشکوک و بلافاصله برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو یاد شده، مقدار ۱۵ تن و۶۰۰ کیلو برنج خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی را کشف و دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش برنج های کشف شده ۷۸۰ میلیون ریال اعلام کردند افزود: متهمان با تشکیل پرونده راهی مراجع ذیصلاح شدند.

کشف پتوی خارجی قاچاق در کوهدشت

فرمانده انتظامی کوهدشت از کشف ۴۰ تخته پتوی قاچاق خارجی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ یارالله عبدی گفت: ماموران انتظامی شهر «درب گنبد» این شهرستان در حال گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه خودروی سواری پراید را توقیف کردند.

وی در ادامه گفت: در بازرسی از خودرو توقیف شده ۴۰ تخته پتو خارجی قاچاق کشف و دو نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش پتوهای کشف شده را ۴۰ میلیون ریال بوده است خاطر نشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کشف کالای قاچاق میلیونی در خرم آباد

فرمانده انتظامی خرم آباد، از توقیف یک دستگاه ایسوزو و کشف کالای قاچاق به ارزش ۷۵۸ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ صفی الله بیرانوند در گفت و گو گفت: ماموران انتظامی پاسگاه کمالوند در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، طرح مبارزه با قاچاق را با عزم جدی در دستور کار خود دارند.

وی افزود: ماموران پاسگاه کمالوند با گشت زنی های هدفمند و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون ایسوزو را توقیف و ۴۲ هزار و ۴۱۱ عدد کمپوت، شربت، روغن مایع و بادام زمینی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد تصریح کرد: در این راستا یک نفر نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۲ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در دلفان

جانشین انتظامی شهرستان دلفان از کشف دو هزار نخ سیگار قاچاق خارجی خبر داد.

سرهنگ کرم مرادی گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی سیگار قاچاق توسط فردی در یکی ازمغازه های سطح شهرستان دلفان، رسیدگی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مورد نظر شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی مورد بازرسی قرار گرفت؛ در بازرسی از محل، تعداد دو هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف شد.

جانشین انتظامی شهرستان دلفان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.