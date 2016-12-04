بازیکنانم مقابل مس روی پا نبودند/ با غیرت بازی را بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نفت و گاز گچساران به عنوان یک تیم جوان و بومی بعد از حضور در نوزدهمین دوره رقابتهای جام باشگاه های آسیا در اردن درخشش بی نظیری در هفته های نخست لیگ برتر داشته و توانسته بر صدر جدول رده بندی لیگ تکیه بزند.

مهران کیخایی سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: هنوز زود است که در مورد صدرنشینی و قهرمانی در لیگ صحبت کنیم اما در پایان هفته چهارم عملکرد شاگردانم خوب بود وتوانسته ایم صدرنشین باشیم.

وی افزود: در بین چهار بازی انجام شده، دیدار برابر تیم بیتا سبزوار برایمان سخت بود. در این دیدار و در نیمه دوم ۶ گل عقب افتادیم اما بچه ها تمرکزشان را از دست ندادند و توانستند با بازگشت به بازی، گل های خورده را جبران کنند و در نهایت پیروز میدان باشند. بازی روز جمعه ما برابر تیم مس کرمان هم بسیار سخت بود در این بازی هم در نیمه دوم دچار ضعف شدیم ولی توانستیم بازی را به سود خود تمام کنیم.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران خاطرنشان کرد: بازیکنان در این بازی آخر همه بیمار بودند و با سرماخوردگی و گلو درد مسابقه دادند. آنها در این بازی به سختی سرپا بودند اما غیرت کردند و توانستند گل های برتری را بزنند. در مجموع عملکرد تیم خوب بود و شاگردانم تا آخرین لحظه بازی کردند.

وی درمورد تاثیر حضور این تیم در جام باشگاه های آسیا بر روند بازی بازیکنانش هم گفت: حضورمان در جام باشگاه های آسیا در روند رو به رشد تیم بی تاثیر نبوده است. تیم ما در کلاس خوبی حاضر شد و آموزش های خوبی را دید. آنجا هم تیم جوان و بومی نفت وگاز عملکرد خوبی داشت و از موقعیت ها به خوبی استفاده کرد.

کیخائی ادامه داد: ما در بازیهای باشگاهی آسیا در نیمه دوم با ضعف جسمانی بازیکنان روبرو بودیم. بچه ها در تایم اول خوب بودند اما در تایم دوم بازی تحلیل می رفتند. متاسفانه نفرات جایگزین هم نداشتیم. درکنار آن قامت بازیکنان هندبال ایران از قامت بازیکنان آسیایی کمتر است و این مسئله بر روند بازی تاثیر می گذاشت. هر چند هندبالیست های ما بازی تکنیکی‌تری را اجرا می کردند اما چون ریزتر بودند نمی توانستند تسلط کافی بر زمین داشته باشند.

وی در پایان گفت: میانگین سنی تیم ما کمتر از ۲۷ سال است و می توان گفت جزو تیم های جوان لیگ هستیم. ما در این دوره از لیگ هم چند نفر از بازیکنان جوان را به استخدام درآورده ایم. بیشتر دنبال این هستیم که ترکیب کل تیم را بومی کنیم و به جوانتر ها فرصت بازی بدهیم.